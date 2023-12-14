«Квартиру будет не купить?»: как изменится рынок недвижимости к 2024 году

Posted Сегодня, 06:56
Published Сегодня, 06:56
Modified Сегодня, 06:58
Updated Сегодня, 06:58
Многие риелторы мотивируют тюменцев оформлять сделки по покупке недвижимости именно сейчас, так как с 1 января 2024 года условия могут измениться. В частости много говорят о том, что по программам льготной ипотеки первоначальный взнос могут поднять до 30%.
«Еще в середине текущего года было понятно, что ставку поднимут снова. Когда она с 15% выросла до 20% говорили уже о том, что это не предел. А потому мы ждем роста ставки до 30%, но скорее всего это будет происходить постепенно, поднимут сначала до 25%, а потом еще раз на 5%. А потому сейчас на рынке жуткий ажиотаж и люди выстраиваются в очереди чтобы успеть купить недвижимость в этом году», — говорит тюменский риелтор Андрей Белоусов.
Как считает полномочный представитель президента Российской гильдии риелторов в Сибирском федеральном округе Ирина Монастырская, такое повышение может привести с снижению спроса на ипотеку.
«Часть тюменцев брали деньги на первоначальный взнос за счет потребительских кредитов или же микрозаймов. Теперь этих потенциальных заемщиков „отсекают“ от рынка», — говорит Монастырская.
Риелтор Татьяна Клюс считает, что повышение ставки и первоначального взноса также уменьшит возможность одобрения по ипотеке, так как доходность заемщиков не меняется, а большие ежемесячные платежи весомо отразятся на бюджетах тюменских семей.
«Поднимать процент было необходимо. С приходом льготных программ существенно вырос спрос на покупке недвижимости, его необходимо снизить. Конечно повышение первоначального взноса может спровоцировать кризис ипотеки в регионе, однако эту меру нельзя было не принять, чтобы хоть немного сбалансировать рынок», — считает экономист Ирина Меняйлова.
По прогнозам властей, застройщики региона меньше работать не станут, наоборот, ежегодно в Тюменской области отмечается рост числа квадратных метров, сданных в эксплуатацию. Так в прошлом году регион поставил исторический рекорд по вводу жилья с результатом в 2,245 млн кв. м. Губернатор Тюменской области отмечал, что и этот показатель будет побит и Тюменская область двигается как раз в этом направлении, ибо за первые полгода в области ввели 1,435 млн квадратных метров жилья, а это на 17,4% больше, чем за аналогичный период 2022 года.
«А значит предложение не уменьшится, но с условием изменения условий по ипотеке, спрос может упасть, что, в теории, может спровоцировать снижение цен на новостройки. Об этом сейчас мало кто говорит, потому что это не так выгодно, но мы видим, что сценарий развивается именно в этом направлении», — говорит риелтор Кирилл Марандин.
Также он отмечает, что в будущем может произойти перекос в сторону вторичного жилья и загородной недвижимости. Президент объединения риелторов Тюменской области Светлана Бабушкина тоже говорит о том, что в ближайшее время на региональном рынке произойдет корректировка рыночной стоимости объектов недвижимости, потому что спроса на жилье, как он был еще в начале года, уже не будет.
«Покупательская способность тюменцев за это время резко сократилась, спрос на жилье снизится на 20-25%», — говорит Бабушкина.
Эксперты также отмечают, что уже на данный момент сравнялись цены на частные загородные дома и новостройки в городе. При том цена двухэтажного дома сейчас сопоставима с ценой студии, причем не в центре города.
«Сейчас в районах за городом можно купить готовый дом с замлей за 6-7 миллионов. В новостройках сейчас столько придется отдать за однушку или студию. Это нонсенс. А потому люди все активнее начинают интересоваться „загородкой“, отдавая предпочтение ей», — говорит специалист по загородной недвижимости в Тюменской области Андрей Горлатов.
Съемщики квартир в Тюмени каждый год опасаются, что арендодатели могу поднять цены на съем. Так, многие увеличили ежемесячный платеж в прошлом году, чтобы сохранить уровень дохода на фоне общего роста цен.
«У нас за год на 20% в среднем увеличилась стоимость аренды жилья в городе. Во многом это связано с высоким спросом и общим ростом цен во всех областях жизни. Однако в этом году ситуация скорее всего будет спокойной. Полагаю, что цены точно не снизятся, но и скачка цен можно не ждать», — говорит специалист по аренде жилья Алексей Сидоров.
По прогнозам специалистов главные изменения 2024 года коснуться ипотечных программ, они могут повлечь за собой не только снижение цен на недвижимость, но и снижение спроса на ее покупку Однако, стоит участь, что все эти меры направлены на поддержание рынка в относительном балансе, которого не удалось достичь в 2023 году.