«Квартиру будет не купить?»: как изменится рынок недвижимости к 2024 году

По прогнозам властей, застройщики региона меньше работать не станут, наоборот, ежегодно в Тюменской области отмечается рост числа квадратных метров, сданных в эксплуатацию. Так в прошлом году регион поставил исторический рекорд по вводу жилья с результатом в 2,245 млн кв. м. Губернатор Тюменской области отмечал, что и этот показатель будет побит и Тюменская область двигается как раз в этом направлении, ибо за первые полгода в области ввели 1,435 млн квадратных метров жилья, а это на 17,4% больше, чем за аналогичный период 2022 года.