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Историческая реконструкция

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Активист через суд пытается прекратить застройку исторической части Тюмени
Общественник из Тюмени Юрий Рябцев намерен добиться приостановки строительства многоэтажного дома на улице Дзержинского через суд.
17 октября, 15:39
В Тюмени началась разработка первого туристического квартала
Власти приступили к разработке генплана и концепции. Квартал будет выполнен в дореволюционном стиле.
7 февраля, 04:13
2023
В Тюмени воссоздадут квартал в дореволюционном стиле
Квартал деревянной архитектуры расположится на левом берегу Туры в границах улиц Ангарской — Большой Заречной — Щербакова — Береговой. Территория будет зоной историко-культурной деятельности.
19 декабря 2023, 04:09
«Слышны взрывы и ходят люди в форме»: что произошло в Зареке?
Жителей Тюмени напугало скопление людей в военной форме, взрывы и звуки выстрелов из автоматов в Заречном микрорайоне.
9 сентября 2023, 10:17
В Тобольске историческое здание продают за 1 рубль
Однако 1 рубль можно заплатить только за саму конструкцию бани, земля под ней обойдется уже в 2,15 миллиона рублей.
10 марта 2023, 08:28

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