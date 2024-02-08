Posted Сегодня, 02:39
Published Сегодня, 02:39
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Updated Сегодня, 02:41
В Тюмени выставили на продажу магазин европейских сладостей и мармелада за 8 миллионов рублей. На «Авито» продавец указал, что магазин работает больше трех лет.
«Развитая система продаж, уникальная концепция, полное сопровождение бизнеса в течениe 1 месяца после продажи», — дополнил продавец.
Покупатель готового бизнеса получит право аренды помещения площадью 70 квадратных метров, клиентскую базу, мебель и оборудование, страницы в соцсетях, 550 тысяч рублей товарного остатка и укомплектованный штат — три продавца.
Продавец заявил, что прибыль магазина — 270 тысяч рублей. Выручка составляет 980 тысяч, а расходы — 710 тысяч.
Ранее «Наш город» писал, что в Тюмени продают недостроенный торгово-рыночный комплекс GREEN MALL. Владелец пытался продать его еще год назад.