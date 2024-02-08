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В Тюмени продают магазин европейских сладостей

В Тюмени выставили на продажу магазин европейских сладостей

8 февраля 2024, 02:39
Фото: 1MI

В Тюмени продают магазин европейских сладостей

Магазин расположен в торгово-развлекательном центре. За готовый бизнес продавец просит 8 миллионов рублей.

В Тюмени выставили на продажу магазин европейских сладостей и мармелада за 8 миллионов рублей. На «Авито» продавец указал, что магазин работает больше трех лет.

«Развитая система продаж, уникальная концепция, полное сопровождение бизнеса в течениe 1 месяца после продажи», — дополнил продавец.
Фото: Авито

Покупатель готового бизнеса получит право аренды помещения площадью 70 квадратных метров, клиентскую базу, мебель и оборудование, страницы в соцсетях, 550 тысяч рублей товарного остатка и укомплектованный штат — три продавца.

Продавец заявил, что прибыль магазина — 270 тысяч рублей. Выручка составляет 980 тысяч, а расходы — 710 тысяч.

Ранее «Наш город» писал, что в Тюмени продают недостроенный торгово-рыночный комплекс GREEN MALL. Владелец пытался продать его еще год назад.

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#Общество#Бизнес#Тюмень#Тюменская область#Цены#Магазины#Продажа#Еда#Любовь Селезнева
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