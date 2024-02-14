В Тюмени посреди дороги загорелся автобус. ФОТО

Posted Сегодня, 03:18
Published Сегодня, 03:18
Modified Сегодня, 03:49
Updated Сегодня, 03:49
Как сообщили «Нашему городу» в пресс-службе МЧС по Тюменской области, сообщение о возгорании поступило в 07:15. Маршрутка №57 загорелась возле остановки «Школа №69».
К тушению пожара привлекались 7 огнеборцев и 2 единицы техники. Огонь удалось полностью потушить в 07:44. При пожаре никто не пострадал, причины возгорания выясняются.
Ранее «Наш город» сообщал, что в Тюмени в пятиэтажном доме горела квартира. При пожаре погиб человек.