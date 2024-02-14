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Published Сегодня, 03:18

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Updated Сегодня, 03:49

В Тюмени посреди дороги сгорел автобус

В Тюмени посреди дороги загорелся автобус. ФОТО

14 февраля 2024, 03:18
Фото: 1MI

В Тюмени посреди дороги сгорел автобус

Пассажирский транспорт вспыхнул на Червишевском тракте этим утром.

Как сообщили «Нашему городу» в пресс-службе МЧС по Тюменской области, сообщение о возгорании поступило в 07:15. Маршрутка №57 загорелась возле остановки «Школа №69».

Фото: nashgorod.ru

К тушению пожара привлекались 7 огнеборцев и 2 единицы техники. Огонь удалось полностью потушить в 07:44. При пожаре никто не пострадал, причины возгорания выясняются.

Ранее «Наш город» сообщал, что в Тюмени в пятиэтажном доме горела квартира. При пожаре погиб человек.

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#Общество#Происшествия#Тюмень#Тюменская область#Автобусы#Новости тюмени#Пожар#МЧС#Пожары#Любовь Селезнева
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