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Published Сегодня, 05:49

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Updated Сегодня, 06:51

В смерти трех детей на пожаре в Ялуторовске обвиняют соседку

Угрожала убийством: новые подробности в деле о страшном пожаре в Ялуторовске

26 января 2024, 05:49
Фото: 1MI

В смерти трех детей на пожаре в Ялуторовске обвиняют соседку

В отношении 38-летней соседки, по вине которой погибли трое детей, возбуждено уголовное дело. Она обвиняется сразу по трем статьям.
Сюжет
Суд

Жуткий пожар произошел поздним вечером 19 января 2023 года на улице Свердлова. По версии следствия, обвиняемая знала о неисправности розетки в своей квартире, но все равно включила в нее электроплиту. Вилка кабеля перегрелась, из-за чего произошло короткое замыкание.

Женщина даже не попыталась предупредить и спасти своих соседей, вместо этого она просто ушла из дома. Дым быстро заполонил весь подъезд, а огонь распространился на квартиру сверху, в которой проживала многодетная семья. В результате пожара погибли трое детей — 8, 11 и 15 лет. Смерть наступила от отравления угарным газом.

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Следствие также установило, что за несколько дней до пожара — 11 и 14 ноября, женщина ударила свою мать кулаком по лицу и угрожала ей убийством. Ранее она уже была судима за преступления, совершенные с применением насилия.

На данный момент женщина заключена под стражу, она обвиняется сразу по трем статьям: «причинение смерти по неосторожности более чем двум лицам», «угроза убийством» и «совершение иных насильственных действий, причинивших физическую боль, лицом, имеющим судимость за преступление, совершенное с применением насилия».

Ранее «Наш город» сообщал, что в деревне Мотуши Ярковского района сгорел деревянный дом. В результате пожара погиб человек.

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