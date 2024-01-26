Угрожала убийством: новые подробности в деле о страшном пожаре в Ялуторовске

Posted Сегодня, 05:49
Published Сегодня, 05:49
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Updated Сегодня, 06:51
Жуткий пожар произошел поздним вечером 19 января 2023 года на улице Свердлова. По версии следствия, обвиняемая знала о неисправности розетки в своей квартире, но все равно включила в нее электроплиту. Вилка кабеля перегрелась, из-за чего произошло короткое замыкание.
Женщина даже не попыталась предупредить и спасти своих соседей, вместо этого она просто ушла из дома. Дым быстро заполонил весь подъезд, а огонь распространился на квартиру сверху, в которой проживала многодетная семья. В результате пожара погибли трое детей — 8, 11 и 15 лет. Смерть наступила от отравления угарным газом.
Следствие также установило, что за несколько дней до пожара — 11 и 14 ноября, женщина ударила свою мать кулаком по лицу и угрожала ей убийством. Ранее она уже была судима за преступления, совершенные с применением насилия.
На данный момент женщина заключена под стражу, она обвиняется сразу по трем статьям: «причинение смерти по неосторожности более чем двум лицам», «угроза убийством» и «совершение иных насильственных действий, причинивших физическую боль, лицом, имеющим судимость за преступление, совершенное с применением насилия».
Ранее «Наш город» сообщал, что в деревне Мотуши Ярковского района сгорел деревянный дом. В результате пожара погиб человек.