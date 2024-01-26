Угрожала убийством: новые подробности в деле о страшном пожаре в Ялуторовске

Женщина даже не попыталась предупредить и спасти своих соседей, вместо этого она просто ушла из дома. Дым быстро заполонил весь подъезд, а огонь распространился на квартиру сверху, в которой проживала многодетная семья. В результате пожара погибли трое детей — 8, 11 и 15 лет. Смерть наступила от отравления угарным газом.