В Тюменской области сгорел частный дом. Погиб человек

Posted Сегодня, 03:10
Published Сегодня, 03:10
Modified Сегодня, 03:12
Updated Сегодня, 03:12
К моменту прибытия пожарных наблюдалось открытое горение деревянного дома на улице Космонавтов. Площадь возгорания составила 63 квадратных метра.
Ликвидацией огня занимались 6 огнеборцев с применением 3 единиц техники. При пожаре погиб человек. Предварительно установлено, что причиной возгорания могла стать непотушенная сигарета.
Ранее «Наш город» сообщал, что в Тюмени на Старотобольском тракте загорелся КамАЗ. Погибших и пострадавших нет.