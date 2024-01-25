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В Тюменской области при пожаре погиб человек

В Тюменской области сгорел частный дом. Погиб человек

25 января 2024, 03:10
Фото: 1MI

В Тюменской области при пожаре погиб человек

Пожар произошел около двух часов ночи в деревне Мотуши Ярковского района. В МЧС Тюменской области установили предварительную причину произошедшего.

К моменту прибытия пожарных наблюдалось открытое горение деревянного дома на улице Космонавтов. Площадь возгорания составила 63 квадратных метра.

Фото: МЧС Тюменской области

Ликвидацией огня занимались 6 огнеборцев с применением 3 единиц техники. При пожаре погиб человек. Предварительно установлено, что причиной возгорания могла стать непотушенная сигарета.

Ранее «Наш город» сообщал, что в Тюмени на Старотобольском тракте загорелся КамАЗ. Погибших и пострадавших нет.

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#Общество#Происшествия#Тюменская область#Новости тюмени#Погибшие#Пожар#МЧС#Пожары#Ярковский район#Любовь Селезнева
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