«О пожаре никто не узнает?»: тюменцы обеспокоены безопасностью многоквартирников

Posted Сегодня, 08:42
Published Сегодня, 08:42
Modified Сегодня, 08:44
Updated Сегодня, 08:44
Жители дома рассказали, что сразу после срабатывания сигнализации во всем доме, они осмотрели дом снаружи и изнутри и не увидели открытого огня или дыма, однако на некоторых этажах все же пахло гарью.
«Мы позвонили в управляющую компанию и там вообще не знали о том, что сигнал сработал. Нам самим пришлось вызывать пожарных. К тому же сотрудник компании приехал только через 20 минут», — рассказывает жительница дома.
Жильцы также были возмущены тем, что на сработавшую сигнализацию пожарные не приехали сами. Однако, как объяснил юрист Павел Шадрин, такой системы в обычном многоквартирном доме и не должно быть.
«В перечень объектов, сигнал с которых сразу приходит в пожарную часть включены школы, больницы и другие социально значимые здания. Из обычного многоквартирника сигнал должен был поступить только дежурному персоналу, а потому странно, что диспетчер аварийной службы не знал о случившемся. Хотя жильцы могли сами отказаться от дежурного, чтобы не оплачивать его услуги в рамках ЖКХ, в таком случае все прошло так, как и должно было», — объясняет юрист.
После осмотра здания пожарными и сотрудником управляющей компании объекта возгорания выявлено не было, а сигнализацию попросту отключили.
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