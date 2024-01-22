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Published Сегодня, 08:42

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Updated Сегодня, 08:44

Тюменцы обеспокоены противопожарной безопасностью многоквартирников.

«О пожаре никто не узнает?»: тюменцы обеспокоены безопасностью многоквартирников

22 января 2024, 08:42
Фото: 1MI
Тюменцы обеспокоены противопожарной безопасностью многоквартирников.

Тюменцы обеспокоены противопожарной безопасностью многоквартирников

В минувшие выходные в доме № 10 на улице Бориса Житкова ночью сработала пожарная сигнализация. Жители дома заметили, что в здании сильно пахнет дымом, однако в аварийно-диспетчерской службе о случившемся никто не знал и сигнал автоматически пожарным не поступал.

Жители дома рассказали, что сразу после срабатывания сигнализации во всем доме, они осмотрели дом снаружи и изнутри и не увидели открытого огня или дыма, однако на некоторых этажах все же пахло гарью.

«Мы позвонили в управляющую компанию и там вообще не знали о том, что сигнал сработал. Нам самим пришлось вызывать пожарных. К тому же сотрудник компании приехал только через 20 минут», — рассказывает жительница дома.

Жильцы также были возмущены тем, что на сработавшую сигнализацию пожарные не приехали сами. Однако, как объяснил юрист Павел Шадрин, такой системы в обычном многоквартирном доме и не должно быть.

«В перечень объектов, сигнал с которых сразу приходит в пожарную часть включены школы, больницы и другие социально значимые здания. Из обычного многоквартирника сигнал должен был поступить только дежурному персоналу, а потому странно, что диспетчер аварийной службы не знал о случившемся. Хотя жильцы могли сами отказаться от дежурного, чтобы не оплачивать его услуги в рамках ЖКХ, в таком случае все прошло так, как и должно было», — объясняет юрист.

После осмотра здания пожарными и сотрудником управляющей компании объекта возгорания выявлено не было, а сигнализацию попросту отключили.

В Тюменской области с начала января произошло 65 пожаров
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#Общество#Происшествия#Тюмень#Тюменская область#Новости тюмени#Пожар#Дым#Алиса Вернер
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