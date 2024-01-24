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Updated Сегодня, 06:04

В Тюмени на Старотобольском тракте загорелся КамАЗ

В Тюмени на Старотобольском тракте загорелся КамАЗ. Видео

24 января 2024, 06:01
Фото: 1MI

В Тюмени на Старотобольском тракте загорелся КамАЗ

ЧП произошло утром в среду, 24 января, на 1-м километре Старотобольского тракта. Вызов в службу МЧС поступил в 10:26.
Видео: Тюмень с огоньком
«На место происшествия были направлены 2 единицы техники и 6 человек личного состава МЧС. В настоящее время огонь ликвидирован. Погибших и пострадавших нет. Причина возникновения огня выясняется», — сообщили «Нашему Городу» в МЧС по Тюменской области.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени 22 января в спортивной школе по улица Газовиков, 3а, произошел пожар. В учебном учреждении в подсобном помещении здания загорелся спортивный инвентарь. Во время ЧП никто не пострадал.

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