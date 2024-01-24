«Снег возят по кругу»: тюменцы сообщают о «ноу-хау» от дорожных служб

Posted Сегодня, 05:28
Published Сегодня, 05:28
Modified Сегодня, 05:30
Updated Сегодня, 05:30
«Интересные вещи происходят в данный момент на Ставропольской 160. Одна машина снег привозит снег, в другую в это время снег загружают, и она его увозит. Может они как-то договорились и по кругу за наши денежки возят?» — поинтересовались тюменцы.
«Наш Город» направил запрос в администрацию Тюмени, комментарии ожидаются.
Ранее городская мэрия отчиталась, что уборка снега в тюменских дворах находится на контроле квартальных инспекторов. В минувшие выходные инспектировал работы по вывозу снега заместитель главы Тюмени Петр Вагин.