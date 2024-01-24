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Published Сегодня, 05:28

Modified Сегодня, 05:30

Updated Сегодня, 05:30

В Тюмени дорожники снег с одного и того же места возят по кругу

«Снег возят по кругу»: тюменцы сообщают о «ноу-хау» от дорожных служб

24 января 2024, 05:28
Фото: Читатель «Нашего Города»

В Тюмени дорожники снег с одного и того же места возят по кругу

Тюменские дорожные службы начали убирать снег с городских улиц по-новому. «Ноу-хау» заметили жители 15-этажного дома по улице Ставропольской, 160. По словам тюменцев, дорожники снег с одного и того же места просто возят по кругу.
Сюжет
Снег
Фото: Читатель «Нашего Города»
«Интересные вещи происходят в данный момент на Ставропольской 160. Одна машина снег привозит снег, в другую в это время снег загружают, и она его увозит. Может они как-то договорились и по кругу за наши денежки возят?» — поинтересовались тюменцы.

«Наш Город» направил запрос в администрацию Тюмени, комментарии ожидаются.

Ранее городская мэрия отчиталась, что уборка снега в тюменских дворах находится на контроле квартальных инспекторов. В минувшие выходные инспектировал работы по вывозу снега заместитель главы Тюмени Петр Вагин.

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#Общество#Тюмень#Валентина Бурнашева#Тюменская область#Новости тюмени#Уборка#Снег#Уборка снега#Уборка улиц
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