«Снег возят по кругу»: тюменцы сообщают о «ноу-хау» от дорожных служб

В Тюмени дорожники снег с одного и того же места возят по кругу

Тюменские дорожные службы начали убирать снег с городских улиц по-новому. «Ноу-хау» заметили жители 15-этажного дома по улице Ставропольской, 160. По словам тюменцев, дорожники снег с одного и того же места просто возят по кругу.