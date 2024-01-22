Прокуратура проведет проверку по факту пожара в спортшколе Тюмени

Posted Сегодня, 16:32
Published Сегодня, 16:32
Modified Сегодня, 16:38
Updated Сегодня, 16:38
О пожаре в спортшколе стало известно в восьмом часу вечера. Оказалось, что возгорание произошло в подсобном помещении, где хранился спортинвентарь. На полную ликвидацию пожара на 30 кв. метрах ушло около часа. Пострадавших нет.
«Прокурор области Владислав Московских поручил прокурору ЦАО Тюмени провести проверку по данному факту. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования», — сказано в сообщении.
Также областной прокурор поручил сегодня проверить качество работ по содержанию зимников в Тобольском районе. Причиной тому стали жалобы автомобилистов, которые не смогли выехать из Заболоться из-за метелей и снегопадов.