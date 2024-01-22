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Published Сегодня, 16:32

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Updated Сегодня, 16:38

Прокуратура проведет проверку по факту пожара в спортшколе Тюмени

Прокуратура проведет проверку по факту пожара в спортшколе Тюмени

22 января 2024, 16:32
Фото: 1MI
Сегодня, 22 января, вечером в Тюмени произошел пожар в спортивной школе на улице Газовиков. По факту происшествия прокурор Тюменской области Владислав Московских поручил провести проверку, сообщает пресс-служба ведомства.

О пожаре в спортшколе стало известно в восьмом часу вечера. Оказалось, что возгорание произошло в подсобном помещении, где хранился спортинвентарь. На полную ликвидацию пожара на 30 кв. метрах ушло около часа. Пострадавших нет.

«Прокурор области Владислав Московских поручил прокурору ЦАО Тюмени провести проверку по данному факту. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования», — сказано в сообщении.

Также областной прокурор поручил сегодня проверить качество работ по содержанию зимников в Тобольском районе. Причиной тому стали жалобы автомобилистов, которые не смогли выехать из Заболоться из-за метелей и снегопадов.

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