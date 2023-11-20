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Пожар в деревянном доме в Тюменской области унес жизни трех детей

Пожар в деревянном доме в Тюменской области унес жизни трех детей

20 ноября 2023, 02:20
Фото: 1MI
Квартира в Ялуторовске загорелась вчера поздним вечером. По предварительной версии, дети погибли из-за отравления угарным газом.
Сюжет
Дети

Вчера около 22 часов вечера в Ялуторовске загорелась одна из квартир на первом этаже двухэтажного деревянного дома, дым быстро заполонил весь подъезд. Пожар унес жизнь трех мальчиков 8, 11 и 15 лет, проживающих на втором этаже.

В МЧС Тюменской области сообщили, что огнеборцам удалось спасти двух людей и еще двоих эвакуировать. Травмы получили три человека — женщина 1988 года рождения и двое детей 2015 и 2019 годов рождения, они были госпитализированы.

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Общая площадь возгорания составила 100 квадратных метров. С ним боролись 22 человека пожарных служб с применением 5 единиц техники.

В Следственном комитете дополнили, что по факту пожара возбуждено уголовное дело. По предварительной версии, смерть детей наступила из-за отравления угарным газом. На данный момент проводится осмотр места происшествия и опрашиваются очевидцы.

За ходом расследования следит прокурор Тюменской области Владислав Московских. Он поручил Ялуторовскому межрайонному прокурору провести проверку исполнения законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, а также о противопожарной безопасности.

Ранее «Наш Город» сообщал, что в Тюменской области загорелась АЗС. В результате пожара пострадал один человек, причины произошедшего выясняются.

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