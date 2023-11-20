Пожар в деревянном доме в Тюменской области унес жизни трех детей

Posted Сегодня, 02:20
Published Сегодня, 02:20
Modified Сегодня, 03:16
Updated Сегодня, 03:16
Вчера около 22 часов вечера в Ялуторовске загорелась одна из квартир на первом этаже двухэтажного деревянного дома, дым быстро заполонил весь подъезд. Пожар унес жизнь трех мальчиков 8, 11 и 15 лет, проживающих на втором этаже.
В МЧС Тюменской области сообщили, что огнеборцам удалось спасти двух людей и еще двоих эвакуировать. Травмы получили три человека — женщина 1988 года рождения и двое детей 2015 и 2019 годов рождения, они были госпитализированы.
Общая площадь возгорания составила 100 квадратных метров. С ним боролись 22 человека пожарных служб с применением 5 единиц техники.
В Следственном комитете дополнили, что по факту пожара возбуждено уголовное дело. По предварительной версии, смерть детей наступила из-за отравления угарным газом. На данный момент проводится осмотр места происшествия и опрашиваются очевидцы.
За ходом расследования следит прокурор Тюменской области Владислав Московских. Он поручил Ялуторовскому межрайонному прокурору провести проверку исполнения законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, а также о противопожарной безопасности.
Ранее «Наш Город» сообщал, что в Тюменской области загорелась АЗС. В результате пожара пострадал один человек, причины произошедшего выясняются.