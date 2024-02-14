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Updated Сегодня, 05:07

Тюменцы определили площадки, которые благоустроят в 2025 году

Тюменцы выбрали семь территорий, которые благоустроят в 2025 году

14 февраля 2024, 05:05
Фото: 1MI

Тюменцы определили площадки, которые благоустроят в 2025 году

Новые общественные пространства появятся в Тюмени, Тобольске и Ишиме. Жители этих городов определили семь площадок.

Тюменцы выбирали площадки в январе 2024 года. Дизайн-проекты этих территорий можно будет выбрать весной, когда стартует голосование по программе «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда».

«Этот федеральный проект — один из самых близких и понятных каждому из нас, ведь объекты и территории для благоустройства выбираются народным голосованием», — написал губернатор Александр Моор в своем Телеграм-канале.
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Он отметил, что с 2019 по 2023 год в рамках нацпроекта в регионе преобразились 24 общественных пространства и 77 дворов.

Ранее «Наш город» писал, что губернатор Александр Моор поручил отремонтировать дом культуры в Аромашево. По словам местных жителей, зданию 40 лет, но ремонт в нем ни разу не проводился.

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#Общество#Касается каждого#Тюменская область#Голосование#Ремонт#Новости тюмени#Любовь Селезнева
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