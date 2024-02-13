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Updated Сегодня, 02:24

В Тюмень приедет с концертом любимая группа Путина

Любимая группа Путина даст концерт в Тюмени

13 февраля 2024, 02:22
Фото: 1MI

В Тюмень приедет с концертом любимая группа Путина

Последний раз группа приезжала в Тюмень в сентябре. В этом году концерт состоится в марте.
Сюжет
Концерт

Группа «Любэ» даст концерт в Тюмени 20 марта. Мероприятие состоится в филармонии, начало в 19:00. Билеты стоят от 3 до 8 тысяч рублей — чем ближе к сцене, тем дороже.

Стоит отметить, что половины билетов уже нет в продаже. Особой популярностью у тюменских фанатов группы пользуются места подороже, которые стоят от 4.5 тысячи рублей.

Фото: Любэ / ВКонтакте

В этом году патриотический музыкальный коллектив отмечает свое 35-летие. В честь знаменательной даты группа даст концерты в ряде городов России, в числе которых Курск, Пермь, Екатеринбург, Иваново, Калуга, Новосибирск и другие города.

Последний раз группа «Любэ» давала концерт в Тюмени 20 сентября. Тогда коллектив выступал для участников Промышленно-энергетического форума TNF 2023.

Ранее «Наш город» сообщал, что в Тюмени отменили концерт рэпера Федука. Мероприятие должно было состояться 23 февраля в клубе «Байконур».

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