Любимая группа Путина даст концерт в Тюмени

Posted Сегодня, 02:22
Published Сегодня, 02:22
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Updated Сегодня, 02:24
Группа «Любэ» даст концерт в Тюмени 20 марта. Мероприятие состоится в филармонии, начало в 19:00. Билеты стоят от 3 до 8 тысяч рублей — чем ближе к сцене, тем дороже.
Стоит отметить, что половины билетов уже нет в продаже. Особой популярностью у тюменских фанатов группы пользуются места подороже, которые стоят от 4.5 тысячи рублей.
В этом году патриотический музыкальный коллектив отмечает свое 35-летие. В честь знаменательной даты группа даст концерты в ряде городов России, в числе которых Курск, Пермь, Екатеринбург, Иваново, Калуга, Новосибирск и другие города.
Последний раз группа «Любэ» давала концерт в Тюмени 20 сентября. Тогда коллектив выступал для участников Промышленно-энергетического форума TNF 2023.
Ранее «Наш город» сообщал, что в Тюмени отменили концерт рэпера Федука. Мероприятие должно было состояться 23 февраля в клубе «Байконур».