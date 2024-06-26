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Режим ЧС

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С пострадавшего от взрыва газа дома в Тобольске сняли режим ЧС
Взрыв газа в доме №3 на Ремезова произошел вечером 1 октября. Из-за пожара, возникшего в результате взрыва, сильно пострадала крыша здания.
26 июня, 03:11
Из-за паводка в Тюменской области хотят ввести режим ЧС
8 апреля, 08:09
Здание рассыпается: в Тюмени в срочном порядке расселяют жилой дом
Пятиэтажное кирпичное здание было построено еще в 1969 году. Территорию дома признали зоной вероятной чрезвычайной ситуации.
14 февраля, 08:34
2023
В Тюменской области отменили режим ЧС, но посещать лес все еще запрещено
В Тюменской области с 1 июня будет отменен режим ЧС, введенный почти месяц назад, 7 мая. Соответствующее постановление подписал губернатор Александр Моор.
31 мая 2023, 16:06
Тюменские власти планируют продлить запрет на посещение лесов
В Тюменской области планируют продлить действие особого противопожарного режима до 24 июня. Соответствующий документ опубликовал региональный департамент лесного комплекса.
31 мая 2023, 06:38
В Заводоуковске сгорел склад местной туберкулёзное больницы. Фото
В Заводоуковске на улице Федеративная загорелось деревянное здание, склад местной туберкулёзное больницы. По данным тг-канал «Тюмень№1», на место инцидента прибыли спасатели МЧС.
24 мая 2023, 16:17
Почему нельзя купаться? Запрет на посещение водоемов ввели в Тюменской области
22 мая 2023, 16:05
Самый засушливый май в Тюмени. Дождей нет, тюменские реки мелеют
Этот месяц года может стать для Тюмени самым засушливым за последние 80 лет. В конце месяца ожидается до + 30 градусов, осадков не будет, сообщает Гисметео.
22 мая 2023, 12:45
Может потушат? Дожди обещают в Тюмени на следующей неделе
В областной столице на следующей неделе прогнозируют дожди. По данным Гисметео, 22 мая выпадет до 0,6 мм осадков скорость ветра усилится до 5-10 метров в секунду.
19 мая 2023, 12:07
Тюменцы открыли грибной сезон, несмотря на лесные пожары
Тюменец на днях открыл грибной сезон: мужчина собрал несколько вешенок и поделился этим в социальной сети Вконтакте.
18 мая 2023, 02:18
Сильный пожар в Ялуторовске, ситуацию осложняет ветер. Фото
В Ялуторовске отмечается сильный ландшафтный пожар. По данным тг-каналов «Тюмень №1» и «Темы Тюмени», огонь подходит к жилым домам со стороны реки Тобол.
17 мая 2023, 13:20
Для погорельцев Тюменской области выделят 175 млн рублей
В регионе выделяют 175 миллионов рублей на поддержку граждан, которые пострадали от пожаров. По данным трансляции сайта Смотрим.ру, об этом заявил губернатор Тюменской области.
17 мая 2023, 11:39
Путин не стал включать Тюменскую область в перечень по обеспечению жильем погорельцев
Тюменская область не вошла в перечень поручений Путина по обеспечению жильем погорельцев. В списке - Свердловская и Курганская области. Об этом сообщается на сайте kremlin.ru.
17 мая 2023, 10:39
Ландшафтный пожар подошел к домам в СНТ «Якорь» недалеко от Тюмени. Скрин
Недалеко от Тюмени на 9 километре Велижанского тракта загорелись поля. Ландшафтный пожар добрался до СНТ «Якорь», сообщает телеканал «Тюменское время».
17 мая 2023, 10:23
В Тюмень прибыл глава МЧС РФ Александр Куренков. Фото
По данным информцентра правительства Тюменской области, 15 мая в регион прибыл глава МЧС России Александр Куренков. Это связанно с недавними пожарами недалеко от Тюмени.
15 мая 2023, 14:48
В Тюмени усилится ветер, потеплеет и не будет дождей
В областной столице ожидается потепление, усиление ветра и отсутствие осадков. По данным Гисметео, в Тюмени сохраняется пожароопасная обстановка.
15 мая 2023, 13:24
В пяти тюменских районах сохраняется чрезвычайная пожароопасность
В пяти районах и одном городском округе сохраняется чрезвычайная пожароопасность. По данным информцентра правительства Тюменской области, здесь введён 5 класс (максимальный) пожароопасности.
15 мая 2023, 12:37
До конца недели в Тюменской области объявлено штормовое предупреждение
Очередное штормовое предупреждение объявлено в регионе с 16 по 19 мая. В Тюменской области наблюдается высокая пожароопасность, сообщается в тг-канале администрации Тюмени.
15 мая 2023, 10:26
«Еще подкрепление»: с возгораниями в лесах региона борется пожарный поезд
Благодаря работе пожарного поезда были ликвидированы возгорания на площади свыше 80 гектаров, для этого потребовалось более 2 тысячи тонн воды.
15 мая 2023, 04:57
Тюменские бабушки включились в работу по профилактике пожаров
Тюменские пенсионерки вышли на улицы с листовками, чтобы напомнить горожанам про требования к пожарной безопасности. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.
14 мая 2023, 14:19

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