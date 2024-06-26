Путин не стал включать Тюменскую область в перечень по обеспечению жильем погорельцев

Тюменская область не вошла в перечень поручений Путина по обеспечению жильем погорельцев. В списке - Свердловская и Курганская области. Об этом сообщается на сайте kremlin.ru.