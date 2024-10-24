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Расселение

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Тюменский девелопер предложил ввести рассрочку после ввода домов в эксплуатацию
24 октября, 13:18
Скандальное общежитие на Индустриальной расселят до конца года
Скандальный аварийный дом на Индустриальной, 47, в Тюмени расселят до конца этого года. Об этом сообщили в департаменте земельных отношений и градостроительства города.
18 октября, 06:04
Власти Тюмени расселят разваливающийся дом. Ранее им интересовался Бастрыкин
Тюменские власти приняли решение о расселении многострадального аварийного дома по улице Индустриальной, 47. Распоряжение об изъятии жилых помещений в данном многоквартирном доме опубликовано на сайте мэрии.
13 октября, 12:13
Аварийный дом в Тюмени расселят на шесть лет раньше
Изначально дом на Индустриальной хотели расселить в 2031 году. После ряда проверок и вмешательства Бастрыкина сроки заметно сократились.
18 июля, 09:06
Аварийный дом в Тюмени расселят после вмешательства прокуратуры
Администрация города установила, что дом должен быть расселен до 2030 года. По мнению проживающей там женщины, воспитывающей ребенка-инвалида, мэрия нарушила права жильцов.
17 июля, 08:19
В скандал с расселением дома в Тюмени вмешался Бастрыкин
Жительница дома на Пражской пожаловалась главе СКР, что застройщик предлагает слишком маленькую сумму за выкуп квартир. Строительная фирма пытается сделать все возможное, чтобы выселить недовольных.
12 июля, 05:37
Срок расселения «аварийки» в Тюмени пересмотрят после вмешательства прокуратуры
Расселение дома на Индустриальной должно пройти до 2031 года. Сейчас здание в таком состоянии, что оно может рассыпаться до наступления этого срока.
8 июля, 08:08
Здание рассыпается: в Тюмени в срочном порядке расселяют жилой дом
Пятиэтажное кирпичное здание было построено еще в 1969 году. Территорию дома признали зоной вероятной чрезвычайной ситуации.
14 февраля, 08:34
Ямал включили в число лидеров по темпам расселения аварийного жилья
24 января, 06:27
2023
Нечистоты под полом и сквозная трещина: тюменцы показали, как живут в аварийном доме
Жители двухэтажного аварийного дома по улице Волгоградской боятся не дожить до расселения, запланированного на 2030 год — в любой момент здание может сложиться пополам.
22 декабря 2023, 05:44
Магнит для маргиналов. Как живет полузаброшенная пятиэтажка на Харьковской в Тюмени?
30 ноября 2023, 14:08
Тюменцев не могут выселить из квартиры из-за реновации
Жители аварийного дома в заречной части Тюмени не могут получить положенные выплаты из-за миллионных долгов одного из собственников квартиры. По словам тюменцев, за квартиру площадью 40 «квадратов» в аварийном доме им предложили 3,4 миллиона рублей.
4 ноября 2023, 05:52
Дом тюменского криминального авторитета Ганса попал под реновацию
23 октября 2023, 03:02
Министр строительства и ЖКХ РФ дал старт первому проекту КРТ «Страны» в Екатеринбурге
4 октября 2023, 10:02

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