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Published Сегодня, 06:28

Modified Сегодня, 06:30

Updated Сегодня, 06:30

В райдере тюменского рэпера-зожника нашли кальян и виски

Ложь про ЗОЖ: в райдере тюменского рэпера-зожника нашли сигареты и виски

14 февраля 2024, 06:28
Фото: Niletto Official / Телеграм

В райдере тюменского рэпера-зожника нашли кальян и виски

Райдер тюменеца Данила Прыткова, известного как Niletto, сдал пристрастия музыканта. В каждом интервью певец утверждает, что ведет здоровый образ жизни, но выяснилось, что это не совсем так.

В райдере рэпера Niletto обнаружили виски 12-летней выдержки, шесть банок энергетиков, 40-сантиметровую пиццу, пять пачек лапши быстрого приготовления и сигареты, которые обязательно должны быть с кнопкой.

Как пишет Телеграм-канал «Ural Mash», главный пункт райдера — кальянщик и кальян в гримерке. Придирчив тюменец и к автомобилям: только S-класс и не старше трех лет. Крайне важно, чтобы в салоне можно было курить электронные сигареты.

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Райдер рэпера кажется максимально противоречивым на фоне его заявлений. По словам музыканта, он ведет здоровый образ жизни: вкус алкоголя он не переносит, поэтому пьет мало и редко, а сигареты в клипах — реквизит, не более.

Однако куда сильнее удивляет райдер Инстасамки — блогерши и певицы из Тобольска. Девушка требует от организаторов ее концертов куриные крылышки, огромный сет роллов, кофе без кофеина и уходовую косметику премиум-класса. За несоблюдение одного из пунктов организаторам светят огромные штрафы.

Ранее «Наш город» сообщал, что в Тюмени официально отменили концерт Лолиты. Виной тому — ее участие в «голой вечеринке» Ивлеевой.

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