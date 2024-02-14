Ложь про ЗОЖ: в райдере тюменского рэпера-зожника нашли сигареты и виски

Posted Сегодня, 06:28
Published Сегодня, 06:28
Modified Сегодня, 06:30
Updated Сегодня, 06:30
В райдере рэпера Niletto обнаружили виски 12-летней выдержки, шесть банок энергетиков, 40-сантиметровую пиццу, пять пачек лапши быстрого приготовления и сигареты, которые обязательно должны быть с кнопкой.
Как пишет Телеграм-канал «Ural Mash», главный пункт райдера — кальянщик и кальян в гримерке. Придирчив тюменец и к автомобилям: только S-класс и не старше трех лет. Крайне важно, чтобы в салоне можно было курить электронные сигареты.
Райдер рэпера кажется максимально противоречивым на фоне его заявлений. По словам музыканта, он ведет здоровый образ жизни: вкус алкоголя он не переносит, поэтому пьет мало и редко, а сигареты в клипах — реквизит, не более.
Однако куда сильнее удивляет райдер Инстасамки — блогерши и певицы из Тобольска. Девушка требует от организаторов ее концертов куриные крылышки, огромный сет роллов, кофе без кофеина и уходовую косметику премиум-класса. За несоблюдение одного из пунктов организаторам светят огромные штрафы.
Ранее «Наш город» сообщал, что в Тюмени официально отменили концерт Лолиты. Виной тому — ее участие в «голой вечеринке» Ивлеевой.