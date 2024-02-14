Ложь про ЗОЖ: в райдере тюменского рэпера-зожника нашли сигареты и виски

Как пишет Телеграм-канал «Ural Mash», главный пункт райдера — кальянщик и кальян в гримерке. Придирчив тюменец и к автомобилям: только S-класс и не старше трех лет. Крайне важно, чтобы в салоне можно было курить электронные сигареты.