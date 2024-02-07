В Тюмени выступит известная российская рок-группа

Posted Сегодня, 02:30
Published Сегодня, 02:30
Modified Сегодня, 02:32
Updated Сегодня, 02:32
Группа The Hatters даст большой концерт в Тюмени 1 апреля. Мероприятие пройдет в клубе «Байконур», начало в 20:00.
Самые дешевые билеты — на танцпол, они стоят 1 600 рублей. Самые дорогие — места за столом, свободных осталось меньше половины. Они стоят 4 000 и 4 300 рублей, всего в продаже осталось чуть больше 100 билетов.
Группа The Hatters была основана в 2016 году в Санкт-Петербурге. В основной состав группы входят Юрий и Анна Музыченко, Павел Личадеев, Дмитрий Вечеринин и Александр Анисимов. «Шляпников» узнают по таким трекам как «Зима», «Танцы», Russian Style, «Я делаю шаг» и «Кайфмэн».
Ранее «Наш город» писал, что в Тюмени выступил Шаман. Тюменцы делились своими впечатлениями в социальных сетях.