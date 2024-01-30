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Published Сегодня, 02:28

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Тюменцы почти раскупили билеты на концерт рэпера Басты

Тюменцы почти раскупили самые дорогие билеты на концерт Басты

30 января 2024, 02:28
Фото: 1MI

Тюменцы почти раскупили билеты на концерт рэпера Басты

Билетов на места возле сцены почти не осталось, хотя еще вчера они были. VIP-места же и вовсе заняты полностью.

Баста приедет в Тюмень весной, его концерт состоится 7 апреля. Стоимость билетов достигает восьми тысяч рублей, но фанатов такая цена не пугает — они раскупают билеты с невероятной скоростью.

В первую очередь, тюменцы скупают билеты возле сцены. На данный момент в секторе 2 осталось 7 свободных мест, а в секторе 5 — всего 3. В VIP-зону билетов и вовсе нет, их раскупили за считанные дни.

Самые дешевые места — в секторах 8 и 9, что вдали от сцены. Они стоят от двух тысяч рублей. Чуть дороже — в секторах 1 и 7. Они немного ближе к сцене, расположены по бокам и стоят от четырех тысяч рублей.

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Не так много мест осталось и в секторе 6 — всего 36 билетов, которые, как и в секторах 2 и 5, стоят от 6 тысяч рублей.

Больше всего мест осталось на танцпол и в фан-зону. В продаже суммарно чуть больше 900 билетов, а стоят они 2.5 и 3.5 тысячи рублей соответственно.

Ранее «Наш город» сообщал, что умирающий от болезни мальчик из Тюмени обратился к Басте. Он просит помочь собрать деньги на лечение.

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