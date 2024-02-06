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Published Сегодня, 04:57

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Тюменцы делятся впечатлениями после концерта Шамана

«Чуть не заплакала»: тюменцы делятся впечатлениями от концерта Шамана

6 февраля 2024, 04:57
Фото: 1MI

Тюменцы делятся впечатлениями после концерта Шамана

Тюменцы раскупили абсолютно все билеты на концерт знаменитого певца. Однако выяснилось, что не все остались в восторге от его выступления.

Певец Шаман приехал в Тюмень, чтобы дать сразу два концерта. Один из них состоялся вчера, 5 февраля. Тюменцы, которые уже успели сходить на концерт, делятся в социальных сетях впечатлениями.

«Он на сцене полностью отдается и команда у него классная. Мне очень понравилось», — пишет Виктория Сухина в группе «ЧС Тюмень».

Девушка дополнила, что все пришедшие на концерт были без цветов, но при желании букет можно передать через охрану.

«Я была, на последних секундах чуть не заплакала», — поделилась эмоциями Лера Абатурова.
«Вчера ходила и это было супер», — пишет Надежда Дулова. К слову, женщине удалось купить билет на место в первых рядах.
Видео: Shaman_fan / Соцсети

Однако не все оказались в восторге от визита знаменитого певца в Тюмень.

«На это еще за деньги ходят? Сочувствую тем, кто покупал билеты», — высказался Дмитрий Зудов.
«Я меломан, мой мир музыки богат и разнообразен, но почему-то не нравится мне Шаман», — пишет Татьяна.

Стоит отметить, что все негативные комментарии написаны людьми, которых не было на концерте. Тюменцы, которым удалось увидеть выступление Шамана вживую, высказываются только положительно.

Тюменцы также отметили высокую стоимость билетов. Некоторые комментаторы изъявили желание сходить на концерт, но им это не по карману.

Ранее «Наш город» сообщал, что тюменцы раскупили все VIP-билеты на концерт Zivert. Певица выступит в Тюмени в конце апреля.

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