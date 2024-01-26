В Тюмени после жалоб общественников отменили концерт скандального рэпера

Posted Сегодня, 05:18
Published Сегодня, 05:18
Modified Сегодня, 05:20
Updated Сегодня, 05:20
Концерт рэпера Кишлака перенесли на неопределенную дату. Об этом сообщили в клубе «Байконур», где планировалось провести мероприятие.
«Как организаторы, так и команда со стороны артиста приложили все возможные усилия для проведения мероприятия в городе Тюмень, но по воле определенных обстоятельств, на которые никак не получилось повлиять, мероприятие не получилось провести. Просим проявить понимание. На данный момент мы определяем новую ближайшую дату мероприятия. Все купленные билеты будут действительны на новую дату! Билеты можно вернуть по месту их приобретения», — рассказали организаторы концерта.
Под «определенными обстоятельствами» подразумевается жалоба общественников движения «Зов народа». Они обратились к главе Тюмени Руслану Кухаруку с требованием отменить концерт, а также в Следственный комитет с просьбой проверить творчество Кишлака.
Активисты считают, что музыка рэпера негативно влияет на неокрепшие умы за счет упоминания в текстах наркотиков и алкоголя. Концерты Кишлака ранее отменили в других городах — Твери, Воронеже, Чебоксарах, Санкт-Петербурге, Сургуте и Оренбурге.
Ранее «Наш город» писал, что тюменские активисты требовали от губернатора отменить концерт Лолиты. Однако тюменцев это не остановило — они раскупили почти все самые дорогие билеты на мероприятие.