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Published Сегодня, 05:18

Modified Сегодня, 05:20

Updated Сегодня, 05:20

В Тюмени отменили концерт рэпера после жалоб общественников

В Тюмени после жалоб общественников отменили концерт скандального рэпера

26 января 2024, 05:18
Фото: 1MI

В Тюмени отменили концерт рэпера после жалоб общественников

Музыкант должен был выступить 28 января. Однако общественников возмутили тексты песен и поведение артиста.

Концерт рэпера Кишлака перенесли на неопределенную дату. Об этом сообщили в клубе «Байконур», где планировалось провести мероприятие.

«Как организаторы, так и команда со стороны артиста приложили все возможные усилия для проведения мероприятия в городе Тюмень, но по воле определенных обстоятельств, на которые никак не получилось повлиять, мероприятие не получилось провести. Просим проявить понимание. На данный момент мы определяем новую ближайшую дату мероприятия. Все купленные билеты будут действительны на новую дату! Билеты можно вернуть по месту их приобретения», — рассказали организаторы концерта.
Фото: Кишлак / Телеграм

Под «определенными обстоятельствами» подразумевается жалоба общественников движения «Зов народа». Они обратились к главе Тюмени Руслану Кухаруку с требованием отменить концерт, а также в Следственный комитет с просьбой проверить творчество Кишлака.

Активисты считают, что музыка рэпера негативно влияет на неокрепшие умы за счет упоминания в текстах наркотиков и алкоголя. Концерты Кишлака ранее отменили в других городах — Твери, Воронеже, Чебоксарах, Санкт-Петербурге, Сургуте и Оренбурге.

Ранее «Наш город» писал, что тюменские активисты требовали от губернатора отменить концерт Лолиты. Однако тюменцев это не остановило — они раскупили почти все самые дорогие билеты на мероприятие.

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