Почти миллион рублей: билеты на тюменский форум TNF продают за огромные деньги

В этом году бизнесменам предлагают четыре формата для участие на выбор — Day Рass за 189 тысяч рублей, Delegatе за 359 тысяч рублей (годом ранее 269 тысяч), Premium за 549 тысяч рублей и VIP за 949 тысяч.