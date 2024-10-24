nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Билеты

Выбрать дату
Октябрь
Тюменцы раскупили самые дешевые билеты на выступление стендап-комика
Жители Тюмени раскупили все дешевые билеты на выступление резидента шоу «Женский стендап» Ольги Малащенко. Билетов стоимостью от 2300 до 3000 в продажу уже не осталось, несмотря на то, что мероприятие состоится только 15 ноября.
24 октября, 08:43
Сентябрь
Только за деньги: тюменцам запретят бесплатно возить детей в автобусах
28 сентября, 10:18
Срочно в Сочи. Зафиксирована рекордно низкая цена на авиаперелет из Тюмени
Перелет «Победой» по базовому тарифу обойдется в 3241 рубль. Как предупреждает сервис, на котором появилась информация, стоимость может измениться с любой момент.
17 сентября, 10:51
На тюменском автовокзале для борьбы с безбилетниками установят турникеты
Как рассказали Тюменские власти, теперь все посетители автовокзала должны будут отсканировать специальный штрих код на билетах, после которого турникеты и откроются.
12 сентября, 12:06
Август
Почти миллион рублей: билеты на тюменский форум TNF продают за огромные деньги
В этом году бизнесменам предлагают четыре формата для участие на выбор — Day Рass за 189 тысяч рублей, Delegatе за 359 тысяч рублей (годом ранее 269 тысяч), Premium за 549 тысяч рублей и VIP за 949 тысяч.
5 августа, 06:54
Июль
Популярный певец выступит в Тюмени
Песни артиста любят люди разных поколений. В ноябре их можно будет услышать в ДК «Нефтяник».
24 июля, 02:28
Музыкант с мировым именем даст концерт в тюменском баре
Артист родился в России, но часто выступает в США, Марокко, Турции и других странах. Еще большую популярность он приобрел после выступления на фестивале Burning Man.
11 июля, 07:41
Билеты за 10 тысяч: известная певица даст единственный концерт в Тюмени
10 июля, 02:21
Легендарная рок-группа выступит в Тюмени в рамках тура
Концерт состоится в середине октября. Он пройдет в концертно-танцевальном зале «Золотые ворота Сибири».
5 июля, 04:15
Июнь
Известный стендап-комик выступит в Тюмени
Концерт стендапера пройдет на площадке ДК «Нефтяник». Мероприятие запланировано на ноябрь.
28 июня, 02:48
Все выше и выше. В Тюмени опять подорожали билеты до Сочи
В Тюмени наблюдается небывалый ажиотаж на билеты до Сочи. Касается это в частности тех, что нужны для проезда на курорт поездом.
27 июня, 14:25
Цены все ниже. В Тюмени вновь продают очень дешевые билеты в Турцию
В Тюмени вновь появились билеты в Турцию по удивительно низким ценам. Билет на одного человека будет стоить меньше, чем в Сочи в два раза.
27 июня, 12:15
Известная певица даст концерт в тюменском ресторане
Мероприятие состоится в конце октября. Билеты уже поступили в продажу.
20 июня, 04:01
Тюмень — Москва — Тюмень. ТОП способов посетить столицу: от бюджетных до экзотических
20 июня, 01:00
Авиакомпанию «ЮТэйр» уличили на торговле несуществующими местами на рейсе до Тюмени
Компания была поймана на овербукинге — количество проданных билетов не соответствовало количеству мест в самолете. Из-за этого житель Тюмени не смог попасть на свой рейс.
18 июня, 08:48
Май
Новую дату отмененного концерта певицы Zivert назначили в Тюмени
Несколько месяцев назад артистка заявила, что временно уходит со сцены. Причиной тому стали проблемы со здоровьем.
23 мая, 03:20
Апрель
В Тюмени назначили новую дату перенесенного концерта певицы Zivert
Певица вернется на сцену в начале осени. Она решила прервать концертную деятельность из-за проблем со здоровьем.
26 апреля, 03:30
Легендарная группа даст концерт в тюменском ресторане
Концерт состоится в начале июня. Половину билетов тюменцы уже раскупили.
11 апреля, 02:59
Тюменцам запретили приходить на концерт группы «Рок-острова» в спортивных штанах
Концерт запланирован на 13 апреля. После него пройдет дискотека 90-х.
8 апреля, 02:52
Март
В аэропорту Тюмени сожгли зараженные семена из Узбекистана
В аэропорту Тюмени сожгли сорняк, ввезенный прибывшим пассажиром из Узбекистана. Россельхознадзор сообщает, что пассажир прибыл 1 марта 2024 года.
6 марта, 16:07

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт nashgorod.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Nash Gorod». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74125 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Полозова Алена Викторовна

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: +7 (3452) 57-83-84

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика