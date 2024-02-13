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Тюменцам рассказали, можно ли вернуть билеты на концерт, в кино и цирк

Веселье отменяется: тюменцам рассказали, как вернуть билеты на концерт и в цирк

13 февраля 2024, 07:50
Фото: 1MI

Тюменцам рассказали, можно ли вернуть билеты на концерт, в кино и цирк

От стечения обстоятельств никто не застрахован. По этой причине тюменцы лишаются немалых денег и возможности посетить то или иное мероприятие.

На самом деле, достаточно знать о своих правах и разобраться, в каком случае можно вернуть билет, если воспользоваться им нет возможности. Телеканал «Саратов 24» выяснил и рассказал, можно ли вернуть билеты на концерт, в цирк, театр и музей.

Есть две причины, которые позволяют отказаться от билета вплоть до дня мероприятия: болезнь посетителя и смерть близкого человека. Однако есть и обязательные условия: будет куплен до начала болезни, а смерть близкого человека наступила после покупки билета и не ранее, чем за 14 дней до мероприятия.

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По иным причинам сумма возврата будет зависеть от того, сколько дней осталось до мероприятия. Так, если осталось 10 и более дней, сумма возврата составит 100%, 5-9 дней — 50%, 3-4 дня — 30%.

Если осталось менее трех дней, то организатор не обязан возвращать деньги, но может сделать это добровольно. Кроме того, он может не возвращать деньги за льготные билеты и за билеты, купленные со скидкой.

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Чтобы вернуть деньги и билет, нужно написать заявление, приложить оригиналы билетов и подтверждающие документы, а после отнести их лично или отправить заказным письмом. При личном визите понадобится паспорт, а при отправке по почте — его копия. Документы можно отправить и в электронном виде, но сделать это нужно не позднее 14 дней после мероприятия.

Если нет возможности сразу предоставить документы, подтверждающие болезнь или смерть близкого человека, это можно сделать в течение двух недель после мероприятия, но заявление и билеты должны быть отправлены не позднее дня мероприятия. Порядок возврата билетов устанавливает сама организация.

Ранее «Наш город» сообщал, что Инстасамка даст концерт в Тюмени. Гастрольный тур должен был состояться в 2023 году, но его пришлось перенести.

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#Общество#Тюменская область#Деньги#Новости тюмени#Концерты#Цирк#Музеи#Права потребителей#Любовь Селезнева
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