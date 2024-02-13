Веселье отменяется: тюменцам рассказали, как вернуть билеты на концерт и в цирк

Чтобы вернуть деньги и билет, нужно написать заявление, приложить оригиналы билетов и подтверждающие документы, а после отнести их лично или отправить заказным письмом. При личном визите понадобится паспорт, а при отправке по почте — его копия. Документы можно отправить и в электронном виде, но сделать это нужно не позднее 14 дней после мероприятия.