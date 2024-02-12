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Тюменка Алена Водонаева расплакалась в суде после приговора по делу «Ростеха»

Тюменка Алена Водонаева расплакалась в суде после приговора по делу «Ростеха»

12 февраля 2024, 11:41
Фото: телеграм-канал Алены Водонаевой
Уроженка Тюмени Алена Водонаева расплакалась в зале суда после вынесения приговора по делу о вымогательстве у главы «Ростеха» Сергея Чемезова. Она отказалась комментировать решение суда журналистам.
Сюжет
Суд

Как отмечает telegram-канал Shot, телеведущая была крайне несговорчивой.

Напомним, что ранее она призывала журналистку Ксению Собчак «не прикидываться идиоткой». Светская львица посчитала, что ее «коллеги по цеху» следует признаться во всем самой, а не «подставлять» других людей.

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Сама Ксения Собчак в своем «телеграме» назвала приговор суда несправедливым и заявила, что «выполнила все договоренности» для смягчения вердикта. В суд она так и не явилась. Отметим, что фигуранты дела Кирилл Суханов, Ариан Романовский и Тамерлан Бигаев проведут за решеткой по 7 и 7,5 лет соответственно.

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#Общество#Тюмень#Тюменская область#Суд#Журналисты#Вымогательство#Ксения Собчак#Сергей Чемезов#Алина Петрова
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