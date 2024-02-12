Тюменка Алена Водонаева расплакалась в суде после приговора по делу «Ростеха»

Сама Ксения Собчак в своем «телеграме» назвала приговор суда несправедливым и заявила, что «выполнила все договоренности» для смягчения вердикта. В суд она так и не явилась. Отметим, что фигуранты дела Кирилл Суханов, Ариан Романовский и Тамерлан Бигаев проведут за решеткой по 7 и 7,5 лет соответственно.