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Многодетная тюменка получила 16 штрафов за парковку

Многодетной тюменке пришло 16 штрафов за бесплатную парковку

12 февраля 2024, 07:11
Фото: 1MI

Многодетная тюменка получила 16 штрафов за парковку

Многодетной жительнице Тюмени пришло 16 штрафов за неоплаченную парковку, несмотря на то, что в регионе действует льгота для многодетных семей.
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Суд

По словам женщины, это произошло из-за ошибки в системе — в 2022 году данные о госномере на портале Госуслуги были введены неправильно, в реестр внесли госномер автомобиля с одной неверной цифрой.

По словам тюменки, заявление на исправление данных было направлено сразу же. Однако из-за перебоев в работе Госуслуг, вероятнее всего, оно не дошло.

«Через два года нам начали приходить штрафы. В управе ЦАО нам сказали, что их 16 — это же огромная сумма. Начала обращаться в разные инстанции, чтобы решить ситуацию, меня начали посылать из одного ведомства в другое», — рассказала 72.RU многодетная мать.

По ее словам, в Тюменьгортрансе ей сказали, что они не решают этот вопрос и рекомендовали обратиться управу ЦАО. В последней, в свою очередь, сообщили, что данный вопрос находится не в их компетенции. Тюменка написала жалобу на странице губернатора области Александра Моора. Ей ответила администрация Тюмени, которая посоветовала обратиться в Тюменьгортранс. Многодетная мать намерена обращаться в суд, чтобы доказать, что имеет право не платить за парковку.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени готовят к платному режиму работы двухуровневую подземную парковку на площади 400-летия города. В январе паркинг работал в тестовом режиме — шла проверка работы установленного оборудования.

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