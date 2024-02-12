Многодетной тюменке пришло 16 штрафов за бесплатную парковку

Posted Сегодня, 07:11
Published Сегодня, 07:11
Modified Сегодня, 07:13
Updated Сегодня, 07:13
По словам женщины, это произошло из-за ошибки в системе — в 2022 году данные о госномере на портале Госуслуги были введены неправильно, в реестр внесли госномер автомобиля с одной неверной цифрой.
По словам тюменки, заявление на исправление данных было направлено сразу же. Однако из-за перебоев в работе Госуслуг, вероятнее всего, оно не дошло.
«Через два года нам начали приходить штрафы. В управе ЦАО нам сказали, что их 16 — это же огромная сумма. Начала обращаться в разные инстанции, чтобы решить ситуацию, меня начали посылать из одного ведомства в другое», — рассказала 72.RU многодетная мать.
По ее словам, в Тюменьгортрансе ей сказали, что они не решают этот вопрос и рекомендовали обратиться управу ЦАО. В последней, в свою очередь, сообщили, что данный вопрос находится не в их компетенции. Тюменка написала жалобу на странице губернатора области Александра Моора. Ей ответила администрация Тюмени, которая посоветовала обратиться в Тюменьгортранс. Многодетная мать намерена обращаться в суд, чтобы доказать, что имеет право не платить за парковку.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени готовят к платному режиму работы двухуровневую подземную парковку на площади 400-летия города. В январе паркинг работал в тестовом режиме — шла проверка работы установленного оборудования.