Многодетной тюменке пришло 16 штрафов за бесплатную парковку

По ее словам, в Тюменьгортрансе ей сказали, что они не решают этот вопрос и рекомендовали обратиться управу ЦАО. В последней, в свою очередь, сообщили, что данный вопрос находится не в их компетенции. Тюменка написала жалобу на странице губернатора области Александра Моора. Ей ответила администрация Тюмени, которая посоветовала обратиться в Тюменьгортранс. Многодетная мать намерена обращаться в суд, чтобы доказать, что имеет право не платить за парковку.