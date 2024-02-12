nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 05:36

Published Сегодня, 05:36

Modified Сегодня, 05:38

Updated Сегодня, 05:38

Концертный зал «Алябьев холл» в Тобольске сможет вместить 790 зрителей

В Тюменской области готовятся к строительству концертного зала на 790 зрителей

12 февраля 2024, 05:36
Фото: 1MI

Концертный зал «Алябьев холл» в Тобольске сможет вместить 790 зрителей

Тобольские власти продолжают работу по подготовке к строительству нового концертного зала «Алябьев холл», который расположится в Нижнем посаде города.

Уже известно, что площадь двухэтажного объекта составит порядка 5 тысяч квадратных метров. Учреждение сможет принять 790 зрителей. В настоящее время ведется работа по межеванию земельного участка и разработке архитектуры здания, пишет РБК Тюмень.

Напомним, строительство современного концертного зала в начале января анонсировал глава администрации Тобольска Максим Афанасьев. Проект разрабатывают в рамках мастер-плана туристического каркаса города компания СИБУР совместно с правительством Тюменской области.

Ранее «Наш Город» писал, что в 2023 году в Тобольске открыли Центр гимнастики, проект которого Минстрой России рекомендовал использовать при строительстве аналогичных объектов.

Читайте также:
Челябинск обогнал: Тюмень не вошла в топ-10 рейтинга лучших городов РоссииВ Тюмени назвали самый выгодный район для покупки квартирыВ Тюменской области посчитали долгожителей
#Общество#Тюмень#Валентина Бурнашева#Строительство#Тюменская область#Новости тюмени#Тобольск#Концерты
Подпишитесь
Школьников, снимавших драки на камеру, нашли в Тюмени. Кто они?
Сегодня, 08:21
Тюменец с песней про трусы победил на шоу «Конфетка» на ТНТ
Сегодня, 04:17
Тюменец рассказал об ужасах работы в службе такси
Сегодня, 08:05
«Пузырь лопнет?»: может ли рухнуть рынок недвижимости в Тюменской области?
Сегодня, 06:43
Головная боль неизбежна: сильнейшая магнитная буря обрушится на Тюмень
Сегодня, 02:45
«И даже в Африку летал»: в зоне СВО погиб боец из тюменского поселка
9 февраля, 10:35