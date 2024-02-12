В Тюменской области готовятся к строительству концертного зала на 790 зрителей

Уже известно, что площадь двухэтажного объекта составит порядка 5 тысяч квадратных метров. Учреждение сможет принять 790 зрителей. В настоящее время ведется работа по межеванию земельного участка и разработке архитектуры здания, пишет РБК Тюмень.