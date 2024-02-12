В Тюменской области готовятся к строительству концертного зала на 790 зрителей

Posted Сегодня, 05:36
Published Сегодня, 05:36
Modified Сегодня, 05:38
Updated Сегодня, 05:38
Уже известно, что площадь двухэтажного объекта составит порядка 5 тысяч квадратных метров. Учреждение сможет принять 790 зрителей. В настоящее время ведется работа по межеванию земельного участка и разработке архитектуры здания, пишет РБК Тюмень.
Напомним, строительство современного концертного зала в начале января анонсировал глава администрации Тобольска Максим Афанасьев. Проект разрабатывают в рамках мастер-плана туристического каркаса города компания СИБУР совместно с правительством Тюменской области.
Ранее «Наш Город» писал, что в 2023 году в Тобольске открыли Центр гимнастики, проект которого Минстрой России рекомендовал использовать при строительстве аналогичных объектов.