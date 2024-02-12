В Тюменской области посчитали долгожителей

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Published Сегодня, 03:34
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35 пенсионеров из общего числа долгожителей уже отпраздновали свой 100-летний юбилей.
В регионе для пожилых людей работают программы поддержки активного долголетия. В их числе — программа «Старшее поколение», целью которой является повышение продолжительности, уровня и качества жизни граждан старшего поколения путем укрепления их здоровья, увеличения периода активного долголетия и продолжительности здоровой жизни.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени за последний год сократилась на 10 тысяч человек численность мужчин. Число женщин, напротив, возросло на 36 тысяч. В настоящее время в областной столице проживают 855,6 тысяч человек, из которых 427,3 тысячи женщин и 383,3 тысячи мужчин.