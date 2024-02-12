В Тюменской области посчитали долгожителей

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени за последний год сократилась на 10 тысяч человек численность мужчин. Число женщин, напротив, возросло на 36 тысяч. В настоящее время в областной столице проживают 855,6 тысяч человек, из которых 427,3 тысячи женщин и 383,3 тысячи мужчин.