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Posted Сегодня, 02:45

Published Сегодня, 02:45

Modified Сегодня, 02:47

Updated Сегодня, 02:47

На Тюменскую область обрушится сильнейшая магнитная буря

Головная боль неизбежна: сильнейшая магнитная буря обрушится на Тюмень

12 февраля 2024, 02:45
Фото: Изображение Midjourney

На Тюменскую область обрушится сильнейшая магнитная буря

Геомагнитные удары начнут нарастать уже сегодня, 12 февраля. Своего пика они достигнут ночью.

По подсчетам специалистов Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ, индекс колебаний магнитного поля Земли составит сегодня 4 балла. Ближе к вечеру колебания будут усиливаться.

В ночь с 12 на 13 февраля магнитная буря усилится до 5 баллов, днем же колебания ослабнут до 3-4 баллов. Вечером 13 февраля обстановка будет спокойной.

В период магнитных бурь специалисты рекомендуют метеочувствительным людям поберечь свое здоровье — стараться меньше нервничать и избегать стрессовых ситуаций, снизить физическую нагрузку, ограничить потребление кофе и спиртного, а также чаще бывать на свежем воздухе.

Ранее «Наш город» писал, что из-за потепления на Тюмень обрушился дождь. Нехарактерная для февраля погода вызвала недовольство водителей.

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#Общество#Тюменская область#Новости тюмени#Здоровье#Прогнозы#Эксперт#Магнитные бури#Магнитная буря#Любовь Селезнева
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