Головная боль неизбежна: сильнейшая магнитная буря обрушится на Тюмень

В период магнитных бурь специалисты рекомендуют метеочувствительным людям поберечь свое здоровье — стараться меньше нервничать и избегать стрессовых ситуаций, снизить физическую нагрузку, ограничить потребление кофе и спиртного, а также чаще бывать на свежем воздухе.