Головная боль неизбежна: сильнейшая магнитная буря обрушится на Тюмень

Posted Сегодня, 02:45
Published Сегодня, 02:45
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По подсчетам специалистов Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ, индекс колебаний магнитного поля Земли составит сегодня 4 балла. Ближе к вечеру колебания будут усиливаться.
В ночь с 12 на 13 февраля магнитная буря усилится до 5 баллов, днем же колебания ослабнут до 3-4 баллов. Вечером 13 февраля обстановка будет спокойной.
В период магнитных бурь специалисты рекомендуют метеочувствительным людям поберечь свое здоровье — стараться меньше нервничать и избегать стрессовых ситуаций, снизить физическую нагрузку, ограничить потребление кофе и спиртного, а также чаще бывать на свежем воздухе.
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