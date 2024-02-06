В Тюмени из-за аномального потепления пошел дождь. Видео

Posted Сегодня, 15:49
Published Сегодня, 15:49
Modified Сегодня, 15:51
Updated Сегодня, 15:51
На дорогах образовалась слякоть, на которую пожаловались водители.
«В городе все на шипах, а на дороге вода, ездить невозможно», — рассказал один из водителей.
Примечательно, что днем на улицах Тюмени бушевал снегопад. К 8 часам вечера в городе установилась погода в +2 градуса.
Синоптики уже прогнозировали особенно теплый февраль. Синоптик Лидия Кашина ранее рассказывала о том, что в Тюменской области ожидается аномально тесный февраль и ранняя весна. По прогнозу, температура в марте может на 2-4 градуса превышать среднее значение.