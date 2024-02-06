В Тюмени из-за аномального потепления пошел дождь. Видео

Синоптики уже прогнозировали особенно теплый февраль. Синоптик Лидия Кашина ранее рассказывала о том, что в Тюменской области ожидается аномально тесный февраль и ранняя весна. По прогнозу, температура в марте может на 2-4 градуса превышать среднее значение.