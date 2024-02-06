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Posted Сегодня, 15:49

Published Сегодня, 15:49

Modified Сегодня, 15:51

Updated Сегодня, 15:51

В Тюмени из-за аномального потепления пошел дождь. Видео

В Тюмени из-за аномального потепления пошел дождь. Видео

6 февраля 2024, 15:49
Фото: 1MI
В Тюмени сегодня, 6 февраля из-за аномального потепления пошел дождь. Нехарактерная погода удивила ряд горожан.

На дорогах образовалась слякоть, на которую пожаловались водители.

«В городе все на шипах, а на дороге вода, ездить невозможно», — рассказал один из водителей.

Примечательно, что днем на улицах Тюмени бушевал снегопад. К 8 часам вечера в городе установилась погода в +2 градуса.

Синоптики уже прогнозировали особенно теплый февраль. Синоптик Лидия Кашина ранее рассказывала о том, что в Тюменской области ожидается аномально тесный февраль и ранняя весна. По прогнозу, температура в марте может на 2-4 градуса превышать среднее значение.

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