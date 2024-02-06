«Солнечно и пожароопасно»: метеорологи рассказали, какой будет весна 2024 в Тюмени

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По прогнозам метеорологов, весна во всей России будет теплее, чем в предыдущие годы. Причем погода, характерная для весеннего сезона наступит уже в конце февраля.
«Вполне вероятно, что мы увидим и февральскую капель. Конец месяца обещает быть солнечным и богатым на тепло. Уже сейчас можно заметить, что температура значительно повышается, преодолевая нулевую метку термометра», — рассказала метеоролог Лидия Кашина.
Также, по прогнозу, температура в марте может на 2-4 градуса превышать среднее значение. По словам Кашиной, по данным за многие годы, в Тюмени в марте по среднему показателю, должна быть отрицательная температура, однако в этом году она с высокой вероятностью будет положительной и может достигнуть отметки в +4…+6℃.
«Причем особых весенних дождей пока не видится. Будет очень солнечно, из-за чего снег быстрее растает, а деревья быстрее начнут цвести, о чем стоит помнить аллергикам», — напоминает эксперт.
Тенденция к засушливости сохранится и в апреле. Температура воздуха будет колебаться в диапазоне от +5 до +13 ℃, по прогнозу будет также солнечно и осадков в течение всего месяца не ожидается.
Однако май может оказаться переменчивым. Особенно теплые и даже жаркие дни будут сменяться прохладными. Температура будет меняться от +12 до +23℃. Этот период также не будет богат на осадки.
«Это не очень хорошо на самом деле. Предыдущие 2 года также стояла засуха и отмечался дефицит осадков. В этом году, судя по всему, будет то же самое. А значит стоит заранее готовиться представителям сельского хозяйства, урожай которых сильно зависит от погоды, но они не единственные, кто может пострадать», — говорит Кашина.
Также особой опасности в период весенней засухи подвергнутся и леса Тюменской области, которые прошлой весной горели огромными площадями. С учетом прогноза погоды и былого опыта, сейчас в регионе уже прошла подготовка к пожароопасному сезону.
По словам губернатора Тюменской области Александра Моора, сейчас во всех муниципалитетах области обустроены минерализованные полосы и проведены работы по выкашиванию растительности и камыша. вдобавок в течение года за счет регионального бюджета лесные хозяйства получили новую пожарную технику, а управление МЧС — несколько десятков спецтехники.
Также сейчас идут регулярные закупки видеокамер, которые помогают не только выявлять очаги горения, но и «вычислять» поджигателей. Так в 2024 году видеонаблюдением будет охвачено 76% от всего лесного фонда региона. Оставшаяся часть, не охваченная системой наблюдения, располагается далеко от мест поселения людей.
«Мы уже три года подряд сталкиваемся с очень схожими природно-климатическими условиями. Возможно, это такой цикл. Не думаю, что 2024 год будет исключением, поэтому от нас многое зависит. Системы, силы и средства у нас есть, но когда такая стихия, как у нас была в этом году, то исключить потери невозможно», — пояснил губернатор.
Однако Моор также отметил, что основной причиной пожаров в регионе считается человеческий фактор. А потому важно помнить о мерах противопожарной безопасности и избегать использования открытого огня.
Вместе с сухой и теплой весной, синоптики также прогнозируют жаркое и засушливое лето. О конкретных температурных значениях говорить пока рано, однако допускается, что сценарий лета 2023 года может повториться.
Климатолог Татьяна Пригоровская отмечает, что сейчас нет предпосылок для прерывания негативного тренда на потепление, а потому стоит серьезно воспринимать прогнозы специалистов.
«Минувшее лето 2023 года было особенно жарким, это во многом связано с повышением температуры океана. Поясню, что теплая вода удерживается на разных глубинах и когда она находится близко к поверхности, приземная температура на планете становится более высокой. В этом году температура океана побила исторический рекорд на 0,2 градуса, однако и он может быть побит в ближайшее время», — говорит эксперт.
А потому к природным вызовам стоит готовиться заранее, пока кондиционеры не подорожали до космических значений.