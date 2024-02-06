«Солнечно и пожароопасно»: метеорологи рассказали, какой будет весна 2024 в Тюмени

Также, по прогнозу, температура в марте может на 2-4 градуса превышать среднее значение. По словам Кашиной, по данным за многие годы, в Тюмени в марте по среднему показателю, должна быть отрицательная температура, однако в этом году она с высокой вероятностью будет положительной и может достигнуть отметки в +4…+6℃.