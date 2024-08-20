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Синоптики

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2024
Аномальный сентябрь: синоптики рассказали, каким будет первый месяц осени в Тюмени
20 августа, 07:32
30-градусную жару в Тюмени сменят дожди и грозы
8 июля, 07:43
Синоптики рассказали, когда в Тюмени установится стабильное потепление
Стабильное потепление стоит ждать в Тюмени только в конце марта. Согласно прогнозу Gismeteo, температура выше 0 градусов придет еще не скоро.
4 марта, 11:35
Головная боль и нервозность: Тюменцев предупредили о сильнейшей магнитной буре
Жителей Тюменской области предупредили о мощной магнитной буре 25 февраля. Как стало известно, интенсивность геомагнитных излучений связана с тем, что область солнечных вспышек находится на одной линии Солнце — Земля.
25 февраля, 08:22
В Тюмени из-за аномального потепления пошел дождь. Видео
В Тюмени сегодня, 6 февраля из-за аномального потепления пошел дождь. Нехарактерная погода удивила ряд горожан.
6 февраля, 15:49
2023
Осадки и сильный ветер. Тюменцев предупредили об ухудшении погоды 1 января
Для юга Тюменской области погода подготовила не лучший новогодний подарок. Днем 1 января там ожидают сильные осадки и ветер.
31 декабря 2023, 10:15
Аномальная зона. В Тюменскую область на неделе придут лютые морозы
4 декабря 2023, 13:15
Тюменскую область во вторник ждут дожди и снег
По Тюменской области сегодня пройдут небольшие дожди со снегом. Ветер юго-западный 6 м/с с порывами до 11 м/с.
14 ноября 2023, 02:20
Тюменцам сегодня обещают мокрый снег и +4 градуса
9 ноября в Тюменской области погода будет преимущественно облачной, с прояснениями. Ветер ожидается западный, умеренный. Днем прогнозируются +1+3 градуса, ночью -1-3.
9 ноября 2023, 02:21
Тюменцам пообещали аномальное потепление после холодов
Несмотря на сохраняющуюся промозглую погоду, тепло еще успеет порадовать тюменцев.
19 октября 2023, 13:23
Сегодня в Тюмени будет жарко: штормового ветра и дождя не обещают
К 8.00 утра в областной столице ожидается солнце и + 23 градуса, по данным сервиса «Гисметео».
30 мая 2023, 01:28
Сегодня тюменцам следует одеваться теплее
В пятницу, 7 апреля 2023 года, в Тюмени ожидается минусовая температура. По сервису «Яндекс. Погода», с утра будет - 10 градусов, днем потеплеет, но не сильно.
7 апреля 2023, 01:46
Тюменцы смогут насладиться весенней погодой в выходные дни
В Тюмени 24 марта синоптики прогнозируют тёплую солнечную погоду. По данным «Гисметео», утром будет + 6 градусов, а к обеду воздух прогреется до + 9.
24 марта 2023, 01:59
В Тюмени сегодня ожидается сильный ветер
По данным сервиса «Яндекс.Погода», в понедельник в Тюмени утром будет - 5 градусов, а в дневные часы потеплеет до 0… +2.
13 марта 2023, 01:18
Сегодня тюменцев ждёт похолодание
По прогнозам синоптиков, в пятницу тюменцев ожидает похолодание. Утром будет идти небольшой снег, температура воздуха составит - 12 градусов. По комфортности сейчас ощущается как - 19.
3 марта 2023, 01:51
В Тюмени первый день весны будет снежным
1 марта 2023, 01:41
В Тюмени сегодня ожидается сильный снег с дождем
27 февраля 2023, 01:30
2022
В Тюмени 29 и 30 ноября ожидается потепление
29 ноября 2022, 10:12
Росгидромет рассказал, какая будет зима в Тюменской области
Предстоящая зима в Тюменской области ожидается морозной. По прогнозам синоптиков, если в декабре термометры не опустятся ниже — 9 — 17, то в январе среднемесячная температура воздуха составит — 12 в светлое время суток и — 22 в ночные часы.
13 ноября 2022, 05:19
Бр-р-р. В понедельник тюменцев ждет похолодание
В ночь с понедельника на вторник столбики термометров опустятся до отметки в -10. Всю неделю, по прогнозам синоптиков будет падать снег, а температура в положительным показателем будет зафиксирована только в среду и четверг, но она не превысит +2 градусов.
6 ноября 2022, 14:49

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