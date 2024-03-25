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В зоне СВО погиб 33-летний житель Тюменской области
В Тюменской области простились с 33-летним Анатолием Скоробогатовым. Мужчина погиб в зоне спецоперации.
6 марта, 15:34
Февраль
46-летний военнослужащий из Тюменской области погиб в зоне СВО
Житель Ишимского района Михаил Шлыков пал в зоне спецоперации. Мужчине было 46 лет.
29 февраля, 11:38
В Тюмени из-за аномального потепления пошел дождь. Видео
В Тюмени сегодня, 6 февраля из-за аномального потепления пошел дождь. Нехарактерная погода удивила ряд горожан.
6 февраля, 15:49

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