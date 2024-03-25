Эксперт рассказал, когда дешевле всего покупать дачу в России

Весенний подъем цен на дачные участки обусловлен желанием покупателей подготовиться к летнему сезону отдыха и активному времяпрепровождению. По мере приближения мая начинается активный поиск, оформление и подготовка к использованию дачного имущества, что вызывает увеличение спроса и, как следствие, удорожание объектов недвижимости.