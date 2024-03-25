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Posted Сегодня, 14:27

Published Сегодня, 14:27

Modified Сегодня, 14:29

Updated Сегодня, 14:29

Эксперт рассказал, как выбрать подходящее время для покупки дачи

Эксперт рассказал, когда дешевле всего покупать дачу в России

25 марта 2024, 14:27
Фото: 1MI

Эксперт рассказал, как выбрать подходящее время для покупки дачи

Покупка загородной недвижимости — важное мероприятие, требующее тщательного подхода и учета множества факторов. Независимо от того, является ли дача местом отдыха или же планируется, как постоянное место проживания, необходимо уделить особое внимание своему выбору.

Руководитель направления загородной недвижимости «Этажи» г. Москва, Дмитрий Овечкин, поделился с NEWIA.ru рекомендациями по покупке загородной недвижимости.

Специалист отметил, что выбирать дачу лучше всего в холодное время года, обращая особое внимание на участок, дренаж, наличие воды, теплопотери и службы обслуживания.

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Если смотреть с позиции цены, то самое лучшее время это ноябрь, декабрь, февраль.

Весенний подъем цен на дачные участки обусловлен желанием покупателей подготовиться к летнему сезону отдыха и активному времяпрепровождению. По мере приближения мая начинается активный поиск, оформление и подготовка к использованию дачного имущества, что вызывает увеличение спроса и, как следствие, удорожание объектов недвижимости.

Ранее «Наш город» сообщал о том, что дачные маршруты запустят в Тюмени в конце апреля.

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