Эксперт рассказал, когда дешевле всего покупать дачу в России

Posted Сегодня, 14:27
Published Сегодня, 14:27
Modified Сегодня, 14:29
Updated Сегодня, 14:29
Руководитель направления загородной недвижимости «Этажи» г. Москва, Дмитрий Овечкин, поделился с NEWIA.ru рекомендациями по покупке загородной недвижимости.
Специалист отметил, что выбирать дачу лучше всего в холодное время года, обращая особое внимание на участок, дренаж, наличие воды, теплопотери и службы обслуживания.
Если смотреть с позиции цены, то самое лучшее время это ноябрь, декабрь, февраль.
Весенний подъем цен на дачные участки обусловлен желанием покупателей подготовиться к летнему сезону отдыха и активному времяпрепровождению. По мере приближения мая начинается активный поиск, оформление и подготовка к использованию дачного имущества, что вызывает увеличение спроса и, как следствие, удорожание объектов недвижимости.
Ранее «Наш город» сообщал о том, что дачные маршруты запустят в Тюмени в конце апреля.