Дачные автобусные маршруты в Тюмени запустят в конце апреля

Posted Сегодня, 05:49
Published Сегодня, 05:49
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Updated Сегодня, 05:51
В Тюмени дачные автобусные маршруты запустят с 27 апреля. Об этом Ura.ru рассказали в администрации города.
«Полная информация будет позже, так как идет формирование техзадания для перевозчиков», — добавили в администрации.
Последние автобусные рейсы по дачным маршрутам состоялись 30 октября. В осенний период количество рейсов на большей части маршрутов сокращается.
Ранее «Наш город» сообщал, что в Тюмени переделали схему движения автобусного маршрута №61 «Новое Луговое — Дом Обороны». Из нее убрали две остановки, но добавили три новых.