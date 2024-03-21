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Дачные автобусные маршруты в Тюмени возобновят работу в конце апреля

Дачные автобусные маршруты в Тюмени запустят в конце апреля

21 марта 2024, 05:49
Фото: 1MI

Дачные автобусные маршруты в Тюмени возобновят работу в конце апреля

Автобусные поездки до дач были приостановлены конце октября. Первые рейсы состоятся спустя полгода.

В Тюмени дачные автобусные маршруты запустят с 27 апреля. Об этом Ura.ru рассказали в администрации города.

«Полная информация будет позже, так как идет формирование техзадания для перевозчиков», — добавили в администрации.
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Последние автобусные рейсы по дачным маршрутам состоялись 30 октября. В осенний период количество рейсов на большей части маршрутов сокращается.

Ранее «Наш город» сообщал, что в Тюмени переделали схему движения автобусного маршрута №61 «Новое Луговое — Дом Обороны». Из нее убрали две остановки, но добавили три новых.

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