«Серый» импорт становится «белым»: в Тюмени резко подорожают автомобили

Posted Сегодня, 07:08
Published Сегодня, 07:08
Modified Сегодня, 07:10
Updated Сегодня, 07:10
Сейчас при ввозе автомобилей по «серому» импорту в России у поставщиков из стран евразийского экономического союза есть возможность декларировать заниженную стоимость автомобилей. При организации такой формы ввоза, ФТС России обязана декларировать указанную ранее стоимость в связи с тем, что машину пустили в оборот на территории страны из ЕАЭС. Этой схемой активно пользуются физические лица, привозящие машины из Казахстана, Армении или Киргизии.
Однако с 1 апреля условия изменятся, физическим лицам придется платить столько же, сколько и юридическим, так как при ввозе автомобиля в Россию все же придется уплачивать местные акцизы и налоги.
«К тому же придется уплачивать и таможенный сбор, если автомобиль проходит через страну, входящую в Таможенный союз. Сумма сбора для физических лиц составит 306 тысяч рублей, что существенно повлияет на финальную стоимость автомобиля», — говорит аналитик Нестеров.
По словам эксперта, ранее «серый» импорт в городе и области пользовался высоким спросом несмотря на то, что при этом на автомобиль не дается гарантия. Разница в стоимости растаможенного автомобиля по заниженной стоимости и официально ввезенной в страну достигала 20%.
«Не могу сказать, что „серому“ импорту после нововведений придет конец. Спрос все равно будет, хотя заметно снизится, как и сами поставки. Разумеется вырастут и цены, в среднем на 25%. Однако, как мы видим, Минпромторг понимает, что „физики“ пользуются лазейками в законе, используя „серый импорт“, ведь их за нарушение притянуть никак нельзя, а потому с ними начали борьбы вот в таком виде», — считает автоэксперт.
Он также полагает, что новые условия ввоза автомобилей для физических лиц спровоцируют рост автомобилей у официальных поставщиков, что положительно скажется на рынке.
Нестеров отмечает, что в Тюмени дистрибьюторы в подавляющем большинстве случаев используют машины приведенные в Россию официально, а потому напрямую первоапрельские изменения не должны их затронуть.
«Однако с учетом роста цен на рынке „серого“ импорта, стоимость чистых машин тоже может вырасти на фоне общего скачка. К тому же изменения вернут покупателя к официальным дилерам, которые повышенным спросом воспользуются», — говорит эксперт.
При тем, если цены на официальном рынке вырастут, то незначительно — менее, чем на 5%. А с учетом того, что рынок сейчас переполнен китайскими автомобилями, активно ввозимыми в Россию, то на марки машин из Поднебесной цена и вовсе может снизиться, так как, по словам эксперта, китайцы крайне заинтересованы в продаже авто в России и готовы выдвигать выгодные для покупателя предложения.
Так как ситуация на авторынке в последние годы достаточно напряженная и нестабильная, многие тюменцы покупки автомобиля опасаются. Аналитик Нестеров уверен, что это явление закономерное, так как назвать покупку автомобиля выгодной в наше время невозможно.
«Сейчас автомобиль стало сложнее воспринимать, как актив. Цены на рынке скачут, китайцы и отечественные авто раскупаются из-за неимения достойных альтернативных вариантов. Но и сейчас я бы не рекомендовал брать машины „серого“ импорта, а после 1 апреля тем более. Это остаточно рискованно и чревато проблемами при перепродаже», — отмечает эксперт.
Тюменцам он рекомендует покупать машины по личному запросу, а при понимании того, что позже авто захочется продать по максимально высокой стоимости, брать стоит самые ходовые модели китайского автопрома от официальных поставщиков. Однако продавать такую машину стоит не позже 3 лет эксплуатации, так как долговечностью «китайцы» не славятся.
Но при желании купить машину, ввезенную по «серому» импорту, стоит особенно внимательно присмотреться к тому, как автомобиль был растаможен и заплатил ли поставщик все необходимые налоги и акцизы.