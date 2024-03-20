«Серый» импорт становится «белым»: в Тюмени резко подорожают автомобили

При тем, если цены на официальном рынке вырастут, то незначительно — менее, чем на 5%. А с учетом того, что рынок сейчас переполнен китайскими автомобилями, активно ввозимыми в Россию, то на марки машин из Поднебесной цена и вовсе может снизиться, так как, по словам эксперта, китайцы крайне заинтересованы в продаже авто в России и готовы выдвигать выгодные для покупателя предложения.