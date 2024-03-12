В Тюмени переделают схему движения нового автобусного маршрута

Posted Сегодня, 04:31
Published Сегодня, 04:31
Modified Сегодня, 04:33
Updated Сегодня, 04:33
В схему маршрута №61 «Новое Луговое — аэропорт Рощино» будут внесены очередные изменения. В администрации Тюмени рассказали, что название маршрута изменится на «Новое Луговое — Дом Обороны», а следовать он будет по Ямской.
Коме того, в схему включат новые остановочные пункты: «Больничный комплекс», «Дом Обороны» и «улица Бакинских Комиссаров». Из нее исключат остановки «аэропорт Рощино» и «Гостиница» в обоих направлениях. Все изменения вступят в силу 18 марта.
Маршрут №61 вышел на дороги города 9 января 2024 года и до конца месяца работал в тестовом режиме. 20 января в расписание включили новую остановку — «Поворот на село Луговое».
Ранее «Наш город» сообщал, что в Тюмени усугубляется дефицит водителей автобусов. Он связан с тем, что их переманивают на работу в Москву.