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Published Сегодня, 04:31

Modified Сегодня, 04:33

Updated Сегодня, 04:33

В схему движения автобуса №61 в Тюмени внесут изменения

В Тюмени переделают схему движения нового автобусного маршрута

12 марта 2024, 04:31
Фото: 1MI

В схему движения автобуса №61 в Тюмени внесут изменения

Маршрут №61 вышел на дороги Тюмени в январе. Некоторое время он действовал в тестовом режиме.

В схему маршрута №61 «Новое Луговое — аэропорт Рощино» будут внесены очередные изменения. В администрации Тюмени рассказали, что название маршрута изменится на «Новое Луговое — Дом Обороны», а следовать он будет по Ямской.

Коме того, в схему включат новые остановочные пункты: «Больничный комплекс», «Дом Обороны» и «улица Бакинских Комиссаров». Из нее исключат остановки «аэропорт Рощино» и «Гостиница» в обоих направлениях. Все изменения вступят в силу 18 марта.

Фото: Администрация Тюмени

Маршрут №61 вышел на дороги города 9 января 2024 года и до конца месяца работал в тестовом режиме. 20 января в расписание включили новую остановку — «Поворот на село Луговое».

Ранее «Наш город» сообщал, что в Тюмени усугубляется дефицит водителей автобусов. Он связан с тем, что их переманивают на работу в Москву.

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