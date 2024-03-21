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Published Сегодня, 03:52

Modified Сегодня, 03:54

Updated Сегодня, 03:54

Два подземных перехода хотят построить в Тюмени

Два новых подземных перехода построят в Тюмени

21 марта 2024, 03:52
Фото: 1MI

Два подземных перехода хотят построить в Тюмени

Оба перехода будут построены на Мельникайте. Проектная документация получила положительное заключение госэкспертизы.

В Тюмени построят два подземных пешеходных перехода через Мельникайте. Первый появится в районе улицы Котовского, второй — в районе Рижской.

Проекты строительства получили одобрение государственной экспертизы, указано на портале ГИС ЕГРЗ. Решение было вынесено 19 марта.

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В обоих случаях заказчиком является департамент дорожной инфраструктуры и транспорта Тюмени. Когда проекты будут реализованы и сколько потратят на строительство — на данный момент неизвестно.

Ранее «Наш город» сообщал, что районе Ново-Патрушево в Тюмени построят второй корпус школы №56. Первый корпус был открыт в прошлом году, но места на всех школьников в нем не хватило.

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