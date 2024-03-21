Два новых подземных перехода построят в Тюмени

Posted Сегодня, 03:52
Published Сегодня, 03:52
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В Тюмени построят два подземных пешеходных перехода через Мельникайте. Первый появится в районе улицы Котовского, второй — в районе Рижской.
Проекты строительства получили одобрение государственной экспертизы, указано на портале ГИС ЕГРЗ. Решение было вынесено 19 марта.
В обоих случаях заказчиком является департамент дорожной инфраструктуры и транспорта Тюмени. Когда проекты будут реализованы и сколько потратят на строительство — на данный момент неизвестно.
Ранее «Наш город» сообщал, что районе Ново-Патрушево в Тюмени построят второй корпус школы №56. Первый корпус был открыт в прошлом году, но места на всех школьников в нем не хватило.