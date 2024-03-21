В страшной аварии на тюменской «трассе смерти» погибли два студента колледжа

Кроме того, автомобилист ездил на летней резине. За 2023–2024 годы он получил 47 штрафов за превышение скорости, отсутствие ОСАГО и тонировку. Последний штраф он получил в Ялуторовске за четыре часа до аварии — за отсутствие ОСАГО, а темную пленку он успел сдернуть со стекол. Все обстоятельства ДТП выясняются.