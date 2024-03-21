В страшной аварии на тюменской «трассе смерти» погибли два студента колледжа

Posted Сегодня, 05:19
Published Сегодня, 05:19
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Updated Сегодня, 05:26
В ГИБДД Тюменской области сообщили, что автомобиль «Тойота Пробокс» съехал в кювет, влетел в опору освещения, после чего его откинуло во вторую опору. В аварии погиб 20-летний парень, которого выбросило из машины, и 17-летняя девушка. 19-летний водитель и 20-летний пассажир получили тяжелые травмы головы и позвоночника.
Установлено, что водитель был трезв. Он рассказал, что вечером забрал знакомых с автовокзала в Тюмени, чтобы отвезти в Ялуторовск. Студенты не были пристегнуты ремнями безопасности.
Кроме того, автомобилист ездил на летней резине. За 2023–2024 годы он получил 47 штрафов за превышение скорости, отсутствие ОСАГО и тонировку. Последний штраф он получил в Ялуторовске за четыре часа до аварии — за отсутствие ОСАГО, а темную пленку он успел сдернуть со стекол. Все обстоятельства ДТП выясняются.
Ранее «Наш город» сообщал, что на трассе Екатеринбург — Тюмень произошла авария с участием большегруза. В ДТП пострадали семь человек — пятеро взрослых и двое детей.