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Житель Тюмени пообещал взорвать жилой дом

Пьяный, злой и без ключей: житель Тюмени пригрозил взорвать жилой дом

21 марта 2024, 04:51
Фото: 1MI

Житель Тюмени пообещал взорвать жилой дом

О своих намерениях мужчина сообщил полицейским. Выходка пьяного тюменца не осталась безнаказанной.

Житель Тюмени позвонил в полицию и заявил, что собирается взорвать жилой дом. На этот шаг он решился из-за того, что его не впустили в квартиру, сообщает Ura.ru.

«В вечернее время гражданин купил пиво, водку и джин-тоник, а затем употребил их возле своего дома. После он зашел в подъезд и на этаже, где расположена его квартира, на лестничной площадке увидел спящего брата. У обвиняемого не было ключей, он стал стучать в квартиру, но ему не открыли. Разозлившись, мужчина взял телефон родственника, набрал 112 и сообщил, что хочет взорвать дом», — говорится в документах, попавших в распоряжение издания.
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После звонка мужчина улегся возле брата и уснул. На место приехала следственно-оперативная группа, но никаких взрывных устройств силовики не обнаружили.

При задержании тюменец признался, что сообщение о минировании было ложным. Мужчину приговорили к году ограничения свободы. Теперь ему запрещено выходить из дома с 22:00 до 06:00, а также выезжать за пределы Тюменского района.

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Ранее «Наш город» сообщал, что на трассе в Тюменской области задержали водителя с килограммами наркотиков. Мужчина вез запрещенные вещества в Омскую область, где планировал оборудовать тайники. Ему грозит до 15 лет тюрьмы.

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