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Маршрутки

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Сентябрь
Маршрутный скандал. Тюменка заявила, что водитель не стал везти ее ребенка
В Тюмени назрел очередной скандал на маршутке. Водитель, по словам одной из местных жительниц, отказался везти ее ребенка до места назначения.
26 сентября, 06:10
Август
Не платил — выходи! В Тюмени маршрутчик силой вытолкнул школьника из автобуса
В Тюмени водитель выгнал школьника из автобуса маршрута №80 из-за неработающего терминала.
22 августа, 10:18
Берут всех! Тюменские маршрутчики выходят на линию с похмелья
14 августа, 11:33
Июль
И как ездить с коляской?! Тюменские мамочки не могут уехать с Лесобазы без пересадки
30 июля, 08:18
Маршрут и расписание нового автобуса изменят в Тюмени
Маршрут №114 был запущен несколько месяцев назад. Новое расписание начнет действовать с 11 июля.
9 июля, 07:15
Июнь
Автобусный маршрут из центра города до двух ЖК запустят в Тюмени
Новый маршрут будет следовать до жилых комплексов «Никольский» и «Ново-Комарово». Из-за этого из другого маршрута исключат некоторые остановки.
20 июня, 07:14
Одну из улиц в центре Тюмени перекроют на пять дней. КАРТА
На участке запланирован ремонт трубопровода. 14 автобусов временно изменят маршруты.
18 июня, 06:51
Маршрут автобуса №76 изменят в Тюмени. СХЕМА
Корректировки в маршрут вносятся временно. Они будут действовать на протяжении двух месяцев.
13 июня, 05:39
Март
В Тюмени планируют запустить четыре новых автобусных маршрута
Два маршрута будут проложены до микрорайонов и два — до пригорода. Нововведения находятся на рассмотрении.
29 марта, 02:24
Дачные автобусные маршруты в Тюмени запустят в конце апреля
Автобусные поездки до дач были приостановлены конце октября. Первые рейсы состоятся спустя полгода.
21 марта, 05:49
В Тюмени переделают схему движения нового автобусного маршрута
Маршрут №61 вышел на дороги Тюмени в январе. Некоторое время он действовал в тестовом режиме.
12 марта, 04:31
В Тюмени произошел сбой в системе оплаты за проезд в автобусе
У людей списывали деньги за проезд в те дни, когда они не ездили в автобусе. Сбой произошел по техническим причинам.
4 марта, 06:49
В Тюмени дотла сгорела маршрутка. Фото
Прокуратура Тюменской области проведет проверку по факту возгорания маршрутного автобуса № 5. ЧП произошло накануне вечером на улице Пражской, 43, — загорелся моторный отсек авто.
2 марта, 06:32
Тюменская прокуратура оштрафовала недобросовестных перевозчиков за срывы рейсов
Прокуратура Ленинского округа Тюмени организовала проверку после публикации в СМИ. В январе жители Тюмени и ближайших поселений остались без автобусного сообщения.
1 марта, 06:22
Январь
В Тюмени сотрудники ГИБДД сняли с рейса маршрутку №4 с неисправными тормозами. ВИДЕО
30 января, 09:57
В Тюмени изменили расписание двух маршруток
Изменения коснулись маршрутов №80 «микрорайон Лесной — ДК „Строитель“» и №80д «Юрты Андреевские — ДК „Строитель“». Нововведения вступили в силу сегодня, 29 января.
29 января, 03:58
Декабрь 2023
Один из автобусных маршрутов в Тюмени лишится ряда остановок
Схема движения маршрута №21 «Центральный рынок — Андреевская» изменится с 1 января 2024 года. Из нее уберут сразу шесть остановок, но добавят новые.
29 декабря 2023, 04:40
В Тюменском районе откроется новый регулярный маршрут
Ввести новый маршрут пришлось из-за непрерывно растущего пассажиропотока. По нему будут курсировать автобусы среднего класса.
27 декабря 2023, 06:37
На окраину Тюмени начнет ходить новый автобус
Из-за некоторых проблем запуск общественного транспорта был невозможен. Все вопросы обсуждались с застройщиком, который нашел выход из ситуации.
6 декабря 2023, 02:16
Октябрь 2023
Тюменские автобусы будут ходить по расписанию выходных дней
В предстоящие праздники с 4 по 6 ноября включительно автобусы и маршрутки Тюмени будут ходить по расписанию выходных дней.
30 октября 2023, 14:35

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