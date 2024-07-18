В Тюмени выросли цены на дачи

За год цены увеличились на 300 тысяч рублей. Если еще год назад дачу можно было найти на 600 тысяч рублей, то сегодня самые дешевые стоят в пределах 900 тысяч рублей. Средняя стоимость составляет полтора миллиона.