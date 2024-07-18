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Дачи

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Урожая не будет! Тюменские дачники пожаловались на нашествие насекомых
18 июля, 10:47
Прожорливая культура: тюменцам рассказали, чем накормить огурцы
Зачастую дачники не придают особого значения выращиванию огурцов. Из-за этого можно остаться без урожая.
16 июля, 06:43
Научный прорыв! Тюменские селекционеры вывели уникальный сорт огурца
В Тюмени селекционеры смогли вывести новый сорт огурца под названием «Китайский дракон». При этом сам плод уже запатентовали в Росреестре.
6 июня, 10:43
Дачи в Тюменской области за год подорожали на 33%
Средняя цена дач повысилась до 2.6 миллиона рублей. Самые дорогие дачи - на Ирбитском тракте.
2 мая, 03:35
Дачные автобусные маршруты в Тюмени запустят в конце апреля
Автобусные поездки до дач были приостановлены конце октября. Первые рейсы состоятся спустя полгода.
21 марта, 05:49
В Тюмени цены на загородную недвижимость до лета вырастут в 2 раза
В Тюменской области ближе к лету подорожает загородная недвижимость. Рост цен будет обусловлен ростом уровня спроса.
6 марта, 03:54
Тюменцы избавляются от дач и загородных домов
По итогам четвертого квартала 2023 года число предложений о продаже загородной недвижимости увеличилось на 19,3% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. Такие данные предоставили аналитики «Авито Недвижимость».
17 февраля, 08:39
2023
В Тюмени выросли цены на дачи
За год цены увеличились на 300 тысяч рублей. Если еще год назад дачу можно было найти на 600 тысяч рублей, то сегодня самые дешевые стоят в пределах 900 тысяч рублей. Средняя стоимость составляет полтора миллиона.
9 октября 2023, 03:56
Жители Тюменской области летом чаще всего отдыхают на дачах
24 июля 2023, 09:05
В Тюмени цены на дачи выросли на 40%
В Тюменской области подорожали дачи. В среднем рост цен за год составил14%. За два года стоимость загородного жилья увеличилась на 40%.
26 июня 2023, 03:38
Стало известно, где в Тюмени продают самые дешевые дачи
В Тюмени назвали районы, в которых загородную недвижимость продают по самым доступным ценам. В их число вошли район Велижанского, Салаирского, Ялуторовского трактов.
18 июня 2023, 05:33
Тюменцы столкнулись с дефицитом загородных домов для аренды
В Тюмень резко вырос спрос на аренду дачных участков. В настоящее время он значительно превышает количество предложений на рынке.
22 мая 2023, 05:53
Тюменцы предпочитают покупать дачи на Московском и Ирбитском трактах
В Тюменской области стали строить больше объектов индивидуального жилищного строительства. По итогам прошлого года в регионе было введено в эксплуатацию из общего количества введенного жилья 41% частных домов.
22 апреля 2023, 11:29
В Тюмени на 90% вырос спрос на аренду дач и загородных домов
В Тюмени вырос спрос на посуточную аренду загородной недвижимости — дач, коттеджей и таунхаусов. По данным аналитиков Авито, за год уровень спроса вырос на 90%. При этом стоимость аренды упала на 12,5%.
1 апреля 2023, 05:17
Тюменцы будут добираться до дачи другим путем
В маршруте дачного автобуса N 36 с 1 апреля 2023 года будут внесены изменения, сообщает МКУ «Тюменьгортранс».
28 марта 2023, 15:27

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