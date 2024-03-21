Загородные дома и дачи массово распродают тюменцы

Posted Сегодня, 04:07
Published Сегодня, 04:07
Modified Сегодня, 04:09
Updated Сегодня, 04:09
Одновременно с этим уровень спроса сократился на 2%, пишет Ура.Ру.
Тенденция роста числа предложений о продаже загородной недвижимости в тюменском регионе наблюдается с четвертого квартала 2023 года — тогда был зафиксирован рост на 19%.
В среднем сегодня дачи в Тюменской области продают за 900 тысяч — 2,5 миллиона рублей, загородные, коттеджи и таунхаусы стоят от 6 до 11 миллионов рублей.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени за последние 12 месяцев спрос на таунхаусы упал на 14%. Длительность экспозиции таких объектов увеличилась на 5,5%.