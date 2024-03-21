nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 04:07

Published Сегодня, 04:07

Modified Сегодня, 04:09

Updated Сегодня, 04:09

Тюменцы распродают загородные дома

Загородные дома и дачи массово распродают тюменцы

21 марта 2024, 04:07
Фото: 1MI

Тюменцы распродают загородные дома

В Тюменской области почти на четверть возросло число предложений о продаже загородной недвижимости. По данным аналитиков «Авито Недвижимость», за два месяца объем предложения по загородным домам увеличился на 27%, в целом число объявлений выросло по всем видам загородной недвижимости на 23%.

Одновременно с этим уровень спроса сократился на 2%, пишет Ура.Ру.

Тенденция роста числа предложений о продаже загородной недвижимости в тюменском регионе наблюдается с четвертого квартала 2023 года — тогда был зафиксирован рост на 19%.

В среднем сегодня дачи в Тюменской области продают за 900 тысяч — 2,5 миллиона рублей, загородные, коттеджи и таунхаусы стоят от 6 до 11 миллионов рублей.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени за последние 12 месяцев спрос на таунхаусы упал на 14%. Длительность экспозиции таких объектов увеличилась на 5,5%.

Читайте также:
«Для тебя. 20 лет»: группа «Звери» даст юбилейный концерт в ТюмениВ Тюмени похолодает до -15«Спасибо, герой»: в Тюмени состоялись похороны бойца, погибшего под Авдеевкой. Видео
#Общество#Тюмень#Валентина Бурнашева#Тюменская область#Новости тюмени#Покупка-продажа#Продажа#Загородная недвижимость
«Серый» импорт становится «белым»: в Тюмени резко подорожают автомобили
Вчера, 07:08
«Без голода и стресса»: тюменцы раскрыли личные секреты эффективного похудения
Вчера, 08:23
Детишек жалко: ТОП самых худших детсадов Тюмени
19 марта, 09:30
«Долой дискриминацию»: количество женщин на стройке растет в Тюмени
Вчера, 02:42
Рано радоваться весне: морозы и сильный ветер надвигаются на Тюменскую область
Вчера, 09:40
В зоне СВО на Авдеевском направлении погиб тюменский военный
19 марта, 06:02
"