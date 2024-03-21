Загородные дома и дачи массово распродают тюменцы

Тюменцы распродают загородные дома

В Тюменской области почти на четверть возросло число предложений о продаже загородной недвижимости. По данным аналитиков «Авито Недвижимость», за два месяца объем предложения по загородным домам увеличился на 27%, в целом число объявлений выросло по всем видам загородной недвижимости на 23%.