Доля тюменского рынка загородной недвижимости рискует сократиться на треть

Posted Сегодня, 03:25
Published Сегодня, 03:25
Modified Сегодня, 03:27
Updated Сегодня, 03:27
Руководитель отдела продаж строительной компании «Ситистрой» Алексей Зальтов считает, что причиной возникшего риска сокращения доли рынка загородной недвижимости стал рост цен на загородные объекты.
«Развитие ИЖС произошло из-за большого количества доступных банковских продуктов и снижения доступности жилья в многоквартирных домах. Это привело к тому, что если в начале 2022 года займа в 6 миллионов рублей вполне хватало для строительства довольно неплохого дома, то в конце 2023 с этим все стало несколько сложнее», — пояснил эксперт.
Зальтов связал рост цен с подорожанием стройматериалов и земельных участков, увеличением первоначального взноса и выросшим дефицитом рабочих и инженеров.
«Мы ожидаем, что будет определенный спад, потому что построить загородный дом на 6 миллионов рублей сейчас очень тяжело, особенно если учитывать всю ту инфраструктуру, которую хочет видеть клиент», — отметил гендиректор девелоперской компании «Сибирские владения» Михаил Калайчиев.
Он подчеркнул, что проектирование и создание занимает 2-3 года, а следующий пик спроса ожидается со снижением ставки, которое, согласно прогнозам Центробанка, произойдет во втором полугодии 2024 года.
Ранее «Наш город» сообщал, что в Тюменской области резко подорожали квартиры площадью до 25 квадратных метров. Их покупают как для проживания, так и для сдачи в аренду.