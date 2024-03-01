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Published Сегодня, 03:25

Modified Сегодня, 03:27

Updated Сегодня, 03:27

Эксперты прогнозируют сокращение доли рынка загородной недвижимости в Тюмени

Доля тюменского рынка загородной недвижимости рискует сократиться на треть

1 марта 2024, 03:25
Фото: 1MI

Эксперты прогнозируют сокращение доли рынка загородной недвижимости в Тюмени

Эксперты ожидают падение доли рынка загородного жилья на 20-30%. Что послужило причиной — рассказали эксперты РБК Тюмень.

Руководитель отдела продаж строительной компании «Ситистрой» Алексей Зальтов считает, что причиной возникшего риска сокращения доли рынка загородной недвижимости стал рост цен на загородные объекты.

«Развитие ИЖС произошло из-за большого количества доступных банковских продуктов и снижения доступности жилья в многоквартирных домах. Это привело к тому, что если в начале 2022 года займа в 6 миллионов рублей вполне хватало для строительства довольно неплохого дома, то в конце 2023 с этим все стало несколько сложнее», — пояснил эксперт.
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Зальтов связал рост цен с подорожанием стройматериалов и земельных участков, увеличением первоначального взноса и выросшим дефицитом рабочих и инженеров.

«Мы ожидаем, что будет определенный спад, потому что построить загородный дом на 6 миллионов рублей сейчас очень тяжело, особенно если учитывать всю ту инфраструктуру, которую хочет видеть клиент», — отметил гендиректор девелоперской компании «Сибирские владения» Михаил Калайчиев.
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Он подчеркнул, что проектирование и создание занимает 2-3 года, а следующий пик спроса ожидается со снижением ставки, которое, согласно прогнозам Центробанка, произойдет во втором полугодии 2024 года.

Ранее «Наш город» сообщал, что в Тюменской области резко подорожали квартиры площадью до 25 квадратных метров. Их покупают как для проживания, так и для сдачи в аренду.

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