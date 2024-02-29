Клиент не всегда прав: тюменцам рассказали, нужно ли платить за поврежденный товар

Posted Сегодня, 07:18
Published Сегодня, 07:18
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Updated Сегодня, 07:20
«Я не обязан платить» — ошибочное мнение, которого придерживается большинство покупателей. При каких обстоятельствах все же придется раскошелиться — рассказывает newia.ru.
Под неумышленным повреждением товара подразумевается ситуация, когда покупатель нанес ущерб магазину ненамеренно. Например, проходя между близко расположенными друг к другу стеллажами или ящиками с неразобранными товарами, человек может случайно задеть какую-либо банку или бутылку, из-за чего она упала и разбилась.
В этом случае очевидно, что покупатель не имел умысла нанести ущерб и проблема заключается в том, что продавцы не создали условий, при которых товар остался бы целым.
Согласно статье 493 Гражданского кодекса РФ, договор купли-продажи считается заключенным между покупателем и торговой точкой после оплаты и выдачи чека. Поэтому, если руководство магазина потребует оплату за поврежденный товар, ему придется доказывать умысел покупателя на причинение ущерба через суд.
На сайте Роспотребнадзора указано, что если ущерб был нанесен умышленно или в результате ситуации, которую спровоцировал сам покупатель, то возмещать ущерб придется именно ему.
Например, пьяный покупатель потерял равновесие и опрокинул стеллаж, специально разбил банку или бутылку, швырнув ее, или емкость выскользнула из рук из-за того, что покупатель сам ее не удержал. В этих случаях магазин вправе потребовать оплату за поврежденный товар.
Ранее «Наш город» сообщал, что «Тобольский городской молочный завод» ввел в оборот 94 тонны сомнительного сливочного масла. Продукция поставлялась в магазины и социальный учреждения Тюменской области и ЯНАО.