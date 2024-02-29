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Posted Сегодня, 07:18

Published Сегодня, 07:18

Modified Сегодня, 07:20

Updated Сегодня, 07:20

Эксперты объяснили, нужно ли платить за поврежденный в магазине товар

Клиент не всегда прав: тюменцам рассказали, нужно ли платить за поврежденный товар

29 февраля 2024, 07:18
Фото: 1MI

Эксперты объяснили, нужно ли платить за поврежденный в магазине товар

Каждый может разбить бутылку в магазине, но не все готовы за это заплатить. Зачастую покупатели на 100% уверены в своей безнаказанности.

«Я не обязан платить» — ошибочное мнение, которого придерживается большинство покупателей. При каких обстоятельствах все же придется раскошелиться — рассказывает newia.ru.

Товар поврежден случайно

Под неумышленным повреждением товара подразумевается ситуация, когда покупатель нанес ущерб магазину ненамеренно. Например, проходя между близко расположенными друг к другу стеллажами или ящиками с неразобранными товарами, человек может случайно задеть какую-либо банку или бутылку, из-за чего она упала и разбилась.

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В этом случае очевидно, что покупатель не имел умысла нанести ущерб и проблема заключается в том, что продавцы не создали условий, при которых товар остался бы целым.

Согласно статье 493 Гражданского кодекса РФ, договор купли-продажи считается заключенным между покупателем и торговой точкой после оплаты и выдачи чека. Поэтому, если руководство магазина потребует оплату за поврежденный товар, ему придется доказывать умысел покупателя на причинение ущерба через суд.

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Товар поврежден умышленно

На сайте Роспотребнадзора указано, что если ущерб был нанесен умышленно или в результате ситуации, которую спровоцировал сам покупатель, то возмещать ущерб придется именно ему.

Например, пьяный покупатель потерял равновесие и опрокинул стеллаж, специально разбил банку или бутылку, швырнув ее, или емкость выскользнула из рук из-за того, что покупатель сам ее не удержал. В этих случаях магазин вправе потребовать оплату за поврежденный товар.

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Ранее «Наш город» сообщал, что «Тобольский городской молочный завод» ввел в оборот 94 тонны сомнительного сливочного масла. Продукция поставлялась в магазины и социальный учреждения Тюменской области и ЯНАО.

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