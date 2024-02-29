Клиент не всегда прав: тюменцам рассказали, нужно ли платить за поврежденный товар

Под неумышленным повреждением товара подразумевается ситуация, когда покупатель нанес ущерб магазину ненамеренно. Например, проходя между близко расположенными друг к другу стеллажами или ящиками с неразобранными товарами, человек может случайно задеть какую-либо банку или бутылку, из-за чего она упала и разбилась.