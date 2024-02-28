Тобольский завод ввел в оборот почти 100 тонн опасного масла

В ведомстве рассказали, что опасная продукция была изготовлена 21 января 2024 года. Ветеринарно-сопроводительные документы на молоко, которое использовалось при производстве продукта «Масло сливочное Крестьянское с массовой долей жира 72,5%», в системе ФГИС «Меркурий» отсутствовали.