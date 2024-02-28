Тобольский завод ввел в оборот почти 100 тонн опасного масла

Posted Сегодня, 08:24
Published Сегодня, 08:24
Modified Сегодня, 08:26
Updated Сегодня, 08:26
Тобольский завод ввел в оборот 94 тонны сливочного масла, изготовленного из неизвестного сырья. Об этом сообщили в региональном управлении Россельхознадзора.
В ведомстве рассказали, что опасная продукция была изготовлена 21 января 2024 года. Ветеринарно-сопроводительные документы на молоко, которое использовалось при производстве продукта «Масло сливочное Крестьянское с массовой долей жира 72,5%», в системе ФГИС «Меркурий» отсутствовали.
Заводу объявили предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований. Информация о нарушении направлена в УМВД по Тюменской области.
Ранее «Наш город» сообщал, что в шести тюменских кафе нашли опасное мясо. Сопроводительные документы на продукты у некоторых заведений отсутствовали.