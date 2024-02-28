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Тобольский завод ввел в оборот 94 тонны опасного масла

Тобольский завод ввел в оборот почти 100 тонн опасного масла

28 февраля 2024, 08:24
Фото: 1MI

Тобольский завод ввел в оборот 94 тонны опасного масла

Продукция «Тобольского городского молочного завода» поставлялась в магазины и социальные учреждения Тюменской области и ЯНАО. Информация о нарушении передана в региональное УМВД.

Тобольский завод ввел в оборот 94 тонны сливочного масла, изготовленного из неизвестного сырья. Об этом сообщили в региональном управлении Россельхознадзора.

В ведомстве рассказали, что опасная продукция была изготовлена 21 января 2024 года. Ветеринарно-сопроводительные документы на молоко, которое использовалось при производстве продукта «Масло сливочное Крестьянское с массовой долей жира 72,5%», в системе ФГИС «Меркурий» отсутствовали.

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Заводу объявили предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований. Информация о нарушении направлена в УМВД по Тюменской области.

Ранее «Наш город» сообщал, что в шести тюменских кафе нашли опасное мясо. Сопроводительные документы на продукты у некоторых заведений отсутствовали.

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