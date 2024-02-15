В нескольких тюменских кафе нашли опасное для здоровья мясо

Заведения закупали мясо без сопроводительных документов и, соответственно, такой продукт может быть опасен для здоровья людей. На нарушениях попались «Бухара», «Плов Хауз», «Нейтанс», «Шаурма №1», «Хова» и «Кафе по приготовлению шаурмы и шашлыков». Владельцам этих заведений объявлено предупреждение.