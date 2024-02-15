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В нескольких тюменских кафе нашли опасное мясо

В нескольких тюменских кафе нашли опасное для здоровья мясо

15 февраля 2024, 02:40
Фото: 1MI

В нескольких тюменских кафе нашли опасное мясо

Кафе и закусочные Тюмени подверглись проверкам. На нарушениях попались сразу шесть заведений.

Специалисты регионального управления Россельхознадзора проверили ветеринарные сопроводительные документы в системе «Меркурий». В ходе проверок выяснилось, что у некоторых тюменских кафе они отсутствуют в принципе.

Заведения закупали мясо без сопроводительных документов и, соответственно, такой продукт может быть опасен для здоровья людей. На нарушениях попались «Бухара», «Плов Хауз», «Нейтанс», «Шаурма №1», «Хова» и «Кафе по приготовлению шаурмы и шашлыков». Владельцам этих заведений объявлено предупреждение.

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Ранее «Наш город» сообщал, что в Тюмени открылся новый ресторан восточной кухни. Посетителям нравится атмосфера и размер порций, но обслуживающим персоналом и музыкой довольны не все.

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#Общество#Тюмень#Тюменская область#Новости тюмени#Нарушения#Еда#Проверки#Ресторан#Любовь Селезнева
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