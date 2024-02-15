В нескольких тюменских кафе нашли опасное для здоровья мясо

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Специалисты регионального управления Россельхознадзора проверили ветеринарные сопроводительные документы в системе «Меркурий». В ходе проверок выяснилось, что у некоторых тюменских кафе они отсутствуют в принципе.
Заведения закупали мясо без сопроводительных документов и, соответственно, такой продукт может быть опасен для здоровья людей. На нарушениях попались «Бухара», «Плов Хауз», «Нейтанс», «Шаурма №1», «Хова» и «Кафе по приготовлению шаурмы и шашлыков». Владельцам этих заведений объявлено предупреждение.
Ранее «Наш город» сообщал, что в Тюмени открылся новый ресторан восточной кухни. Посетителям нравится атмосфера и размер порций, но обслуживающим персоналом и музыкой довольны не все.