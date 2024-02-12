В центре Тюмени открылся новый ресторан восточной кухни

Posted Сегодня, 05:26
Published Сегодня, 05:26
Modified Сегодня, 05:28
Updated Сегодня, 05:28
Новый ресторан «Бархан» открылся на улице Орджоникидзе в Тюмени. В меню есть разные восточные блюда, такие как вагури — обжаренные ребра, «ташкентский» плов, хинкали, шурпа, хачапури, а также разные виды шашлыка, стоимость одной порции которого доходит до 1300 рублей.
На 2Gis уже появились первые отзывы. Посетители отмечают семейную атмосферу, доброжелательность обслуживающего персонала и большой размер порций.
Однако негативные комментарии все же имеются. Одна из посетительниц пожаловалась на непрофессионализм официантки.
Не в восторге тюменцы и от музыкантов в ресторане. А одного из посетителей шокировали меры безопасности в заведении.
«Встречает унылая девушка, как-будто к ней домой пришли без приглашения. Официанты чересчур услужливы. Была очень удивлена, увидев в туалете камеру! А ещё живая музыка — это что-то с чем-то. Я понимаю, заведение совсем недавно открылось, ещё всё впереди, возможно, особенно если доработать с персоналом и концепцией», — отметила Евгения.
На данный момент ресторан «Бархан» имеет в 2Gis оценку 4.9/5, основанную на 68 комментариях посетителей.
Ранее «Наш город» сообщал, что в Тюмени открывается новая рюмочная. В заведении будут подавать блюда в концепции «новой русской кухни».