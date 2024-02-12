В центре Тюмени открылся новый ресторан восточной кухни

Новый ресторан «Бархан» открылся на улице Орджоникидзе в Тюмени. В меню есть разные восточные блюда, такие как вагури — обжаренные ребра, «ташкентский» плов, хинкали, шурпа, хачапури, а также разные виды шашлыка, стоимость одной порции которого доходит до 1300 рублей.