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Posted Сегодня, 05:26

Published Сегодня, 05:26

Modified Сегодня, 05:28

Updated Сегодня, 05:28

В Тюмени открылся новый ресторан восточной кухни

В центре Тюмени открылся новый ресторан восточной кухни

12 февраля 2024, 05:26
Фото: 1MI

В Тюмени открылся новый ресторан восточной кухни

Посетителям предлагают разные виды шашлыка, десерты и «Ташкентский» плов. Чтобы отдохнуть с восточным колоритом, придется раскошелиться.

Новый ресторан «Бархан» открылся на улице Орджоникидзе в Тюмени. В меню есть разные восточные блюда, такие как вагури — обжаренные ребра, «ташкентский» плов, хинкали, шурпа, хачапури, а также разные виды шашлыка, стоимость одной порции которого доходит до 1300 рублей.

На 2Gis уже появились первые отзывы. Посетители отмечают семейную атмосферу, доброжелательность обслуживающего персонала и большой размер порций.

Однако негативные комментарии все же имеются. Одна из посетительниц пожаловалась на непрофессионализм официантки.

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Не в восторге тюменцы и от музыкантов в ресторане. А одного из посетителей шокировали меры безопасности в заведении.

На данный момент ресторан «Бархан» имеет в 2Gis оценку 4.9/5, основанную на 68 комментариях посетителей.

Ранее «Наш город» сообщал, что в Тюмени открывается новая рюмочная. В заведении будут подавать блюда в концепции «новой русской кухни».

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#Общество#Тюмень#Тюменская область#Новости тюмени#Еда#Рестораны#Ресторан#Заведения#Оценка#Любовь Селезнева
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