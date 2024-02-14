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В центре Тюмени снесут школу, чтобы на ее месте построить новую

В центре Тюмени снесут школу, чтобы построить новую

14 февраля 2024, 08:10
Фото: 1MI

В центре Тюмени снесут школу, чтобы на ее месте построить новую

Власти города занялись поиском подрядчика. Новое учебное заведение планируется построить до 2026 года.

В Тюмени снесут второй корпус школы №1. Здание на Краснодонской было построено в 1939 году. Как следует из тендера, опубликованного на портале Госзакупок, сейчас идет поиск подрядчика, который займется разработкой проектной документации.

Начальная цена контракта — 25 миллионов рублей: 19.6 миллиона на проектные работы и 2.3 миллиона на изыскательные. Ориентировочная площадь здания составляет 16.9 тысяч квадратных метров. Школа будет большой — на 1101 учебное место, а на ее территории будут обустроены спортивные площадки.

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Средства на строительство выделят из регионального бюджета. Подрядчик будет обязан подготовить проект к лету 2025 года, строительство школы запланировано на 2025–2026 годы.

Ранее «Наш город» сообщал, что в Тюмени попал под снос дом, в котором расположены семь действующих организаций. Здание, построенное в 1960 году, признали аварийным.

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#Общество#Тюмень#Строительство#Тюменская область#Школы#Новости тюмени#Снос#Финансирование#Подрядчик#Любовь Селезнева
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