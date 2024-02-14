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Posted Сегодня, 09:32

Published Сегодня, 09:32

Modified Сегодня, 09:34

Updated Сегодня, 09:34

Из-за перекупов машины резко подорожали в полтора раза

Виноваты перекупы: машины в Тюмени резко подорожали в полтора раза

14 февраля 2024, 09:32
Фото: Изображение Midjourney

Из-за перекупов машины резко подорожали в полтора раза

В 2023 году из-за перекупов средняя стоимость машин увеличилась до 1.3 миллиона рублей. Эксперт рассказал, стоит ли ждать снижения цен.

Руководитель проекта Контур.Авто Антон Мерзляченцев поделился с newia.ru, что участников рынка, определяющих цены, можно разделить на три категории.

Первая категория — дилеры. У них средние цены стабилизировались и держатся на уровне двух миллионов рублей, что показывает рост стоимости автомобилей на 13,5% с начала 2023 года.

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Ко второй категории эксперт отнес профессиональных продавцов: средняя цена выросла до 1.3 миллиона рублей — +58%. Этот рост он объяснил необходимостью перекупов искать методы для максимально быстрой покупки и продажи, что увеличивает их издержки.

Третья категория — физические лица: средние цены достигают миллиона рублей, наблюдается рост на 29%. В любом случае, считает Мерзляченцев, значительного снижения цен можно не ждать.

Ранее «Наш город» писал, что в Тюмени резко вырос спрос на полноприводные автомобили. Замечено, что покупатели интересуются новыми машинами в два раза чаще, чем таким же транспортом с пробегом.

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#Общество#Тюменская область#Рост цен#Новости тюмени#Автомобили#Цены#Эксперт#Авто#Любовь Селезнева
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