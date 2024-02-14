Виноваты перекупы: машины в Тюмени резко подорожали в полтора раза

Posted Сегодня, 09:32
Published Сегодня, 09:32
Modified Сегодня, 09:34
Updated Сегодня, 09:34
Руководитель проекта Контур.Авто Антон Мерзляченцев поделился с newia.ru, что участников рынка, определяющих цены, можно разделить на три категории.
Первая категория — дилеры. У них средние цены стабилизировались и держатся на уровне двух миллионов рублей, что показывает рост стоимости автомобилей на 13,5% с начала 2023 года.
Ко второй категории эксперт отнес профессиональных продавцов: средняя цена выросла до 1.3 миллиона рублей — +58%. Этот рост он объяснил необходимостью перекупов искать методы для максимально быстрой покупки и продажи, что увеличивает их издержки.
Третья категория — физические лица: средние цены достигают миллиона рублей, наблюдается рост на 29%. В любом случае, считает Мерзляченцев, значительного снижения цен можно не ждать.
Ранее «Наш город» писал, что в Тюмени резко вырос спрос на полноприводные автомобили. Замечено, что покупатели интересуются новыми машинами в два раза чаще, чем таким же транспортом с пробегом.