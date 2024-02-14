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Posted Сегодня, 08:23

Published Сегодня, 08:23

Modified Сегодня, 08:25

Updated Сегодня, 08:25

Автоэксперт рассказал, догонят ли инспекторы ДПС тюменских лихачей.

«Устроим гонку!»: смогут ли тюменские сотрудники ГИБДД на «китайцах» догнать лихачей

14 февраля 2024, 08:23
Фото: 1MI
Автоэксперт рассказал, догонят ли инспекторы ДПС тюменских лихачей.

Автоэксперт рассказал, догонят ли инспекторы ДПС тюменских лихачей

Недавно в распоряжение ГИБДД по Тюменской области попали новые автомобили HAVAL F7X, мы с тренером по экстремальному вождению Ахметом Разиевым решили порассуждать, смогут ли инспекторы на «китайцах» догнать нарушителей на «импорте».

Гонка будет честной

Тренер по экстремальному вождению Ахмет Разиев, который выступит экспертом и судьей в виртуальной гонке, сразу говорит о том, что состязание будет иметь весьма гипотетический характер и оценивать объективно можно лишь без учета того, что «китайская» машина принадлежит силовой структуре.

«Мы понимаем, что у инспекторов есть свои методы перехвата и остановки нарушителей. Безусловно, учитывая организованность силовой структуры, они чуть ли не на любой машине смогут остановить лихача, попросту загнав его в тупик или перекрыв дорогу. Наша гонка будет гипотетической — один автомобиль против другого», — обозначает условия тренер.

В противовес автомобилям HAVAL F7X, которые недавно получили дорожно-патрульные службы Тюменской области, мы решили взять немецкий Mercedes-Benz C-класса в усредненной модификации.

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Отметим, что новые автомобили сотрудников ГИБДД начали выпускать только в 2022 году, HAVAL F7X — это также автомобиль С класса, его максимальная скорость — 190 км/ч. До 100 км/час он разгоняется за 9 секунд.

«Трансмиссия амортизированная семиступенчатая — коробка автомат. Система полного привода», — рассказал «Нашему городу» об автомобиле старший инспектор полка дорожно-патрульной службы Госавтоинспекции, старший лейтенант полиции Евгений Ушаков.

У соперника характеристики более внушительные Mercedes-Benz C-Класс IV (W205) развивает максимальную скорость до 250 км/час. Разгон до 100 км/ч занимает 5,7 секунд.

«Таких машин в городе много, поэтому взяли именно эту модель с полным приводом. Ну и лихачат на таких часто», — объясняет Разиев.
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На старт! Внимание! Марш!

Учитывая характеристики автомобилей, немецкая модель на прямой дороге сразу получит преимущество. Новый автомобиль ГИБДД будет оставлен позади и даже при развитии максимальной скорости не сможет быстро догнать Mercedes.

«Если мы представляем гонку по объездной, то и при маневрировании между машинами у более мобильного и компактного немецкого автомобиля будет преимущество. Однако все же мы учтем, что наш HAVAL оснащен мигалками и дорогу такому автомобилю уступают, а значит в какой-то момент автомобили все же могут сравняться», — говорит тренер по экстремальному вождению.

Однако при вхождении в поворот громоздкий китайский автомобиль все же будет вынужден значительнее сбросить скорость, а немецкий соперник снова сможет уверенно выбиться в лидеры.

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«Но у нас водители не профессиональные гонщики, а потому погоня не будет происходить на максимальных скоростях, средняя скорость будет составлять около 180 км/час, чтобы водители успевали реагировать на дорожные условия, а потому во время погони максимальная скорость Mercedes не будет играть большой роли», — говорит Разиев.

При равных навыках вождения, большую часть трассы машину будут идти вровень, при условии, что HAVAL после бодрого старта сможет догнать соперника. Однако на прямой максимальная скорость автомобилей все же может сыграть свою роль и «немец» с большей долей вероятности финиширует первым.

«На прямых и относительно пустых участках „немец“ сможет хорошо оторваться. А потому ожидаемо, что Mercedes в гонке побеждает», — уверен тренер.
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В реальности все намного сложнее

Хоть в гипотетической гонке, где состязались исключительно автомобили, в более реальных условиях с учетом подготовки и возможностей, машина ГИБДД догнала бы нарушителя, причем достаточно быстро.

«Инспекторы ДПС проходят обучение по вождению в экстремальных условиях и подготовлены значительно лучше рядового водителя. А навыки в гонке намного важнее технических характеристик транспорта, а потому водитель HAVAL, которым выступает инспектор, догонит нарушителя и даже вне условий погони, а при бытовой гонке, может оказаться быстрее» , — считает Ахмет Разиев.

К тому же, как считает тренер, новые машины ГИБДД достаточно неплохи по своим характеристикам и они позволят инспекторам выигрывать в погонях на тюменских дорогах.

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