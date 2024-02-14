«Устроим гонку!»: смогут ли тюменские сотрудники ГИБДД на «китайцах» догнать лихачей

Тренер по экстремальному вождению Ахмет Разиев, который выступит экспертом и судьей в виртуальной гонке, сразу говорит о том, что состязание будет иметь весьма гипотетический характер и оценивать объективно можно лишь без учета того, что «китайская» машина принадлежит силовой структуре.