«Китаец и „Лада“ по цене японца?»: как изменилась ситуация на авторынке в 2024 году

Как показал прошлый год, в ситуации, когда импортные автомобили практически прекратили привозить в Россию, покупатели стали выбирать машины отечественного и китайского производства. Так лидером по продажам за 2023 год стали автомобили «АвтоВаза», их было продано более 352 тысяч. Однако не так сильно отстали китайцы, самые популярные марки Поднебесной Haval и Chery продали 119 и 118 тысяч автомобилей соответственно. Неплохими были в прошлом году и продажи авто марки Geely, продажи которой превысили 84 тысячи экземпляров.