«Китаец и „Лада“ по цене японца?»: как изменилась ситуация на авторынке в 2024 году

Posted Сегодня, 07:54
Published Сегодня, 07:54
Modified Сегодня, 07:56
Updated Сегодня, 07:56
Как показал прошлый год, в ситуации, когда импортные автомобили практически прекратили привозить в Россию, покупатели стали выбирать машины отечественного и китайского производства. Так лидером по продажам за 2023 год стали автомобили «АвтоВаза», их было продано более 352 тысяч. Однако не так сильно отстали китайцы, самые популярные марки Поднебесной Haval и Chery продали 119 и 118 тысяч автомобилей соответственно. Неплохими были в прошлом году и продажи авто марки Geely, продажи которой превысили 84 тысячи экземпляров.
«У нас рынок очень сильно переменился. На 85% выросли продажи российских машин, китайцы стали в три раза больше продавать. А машины иного производства практически исчезли. Еще и продажи оказались выше ожидаемых показателей. Поэтому прогнозировать следующих год непросто. Однако могу сказать точно, что у китайцев на наш рынок планы уверенные, а потому не исключено, что они вырвут себе место на пьедестале продаж», — говорит автоаналитик Сергей Нестеров.
Так в 2024 году китайские марки Dongfeng и Voyah запустили субсидированные программы автокредитования по ставкам от 0,01% с целым рядом российских банков. Не исключено, что и они будут продаваться, так как у покупателей уже сформировалась доверие к машинам китайского производства.
«В прошлом году мы наблюдали стремительный рост предложения и спроса на автомобили китайских брендов на платформе. Это связано, прежде всего, с перераспределением российского авторынка после ухода европейских и американских брендов, а также с соотношением цены и качества автомобилей. Современные технические характеристики китайских авто повышают уровень доверия со стороны покупателей», — отметил управляющий директор «Авито Авто» Кирилл Вотяков.
К тому же, как сообщил автомеханик Даниил Белюшин, на китайские машины было не так много жалоб, как ожидалось. Несмотря на то, что эти авто не особо приспособлены к климату северных районов России, они показали себя хорошо.
«Не могу сказать, что на них жаловались больше, чем на российские, немецкие или японские автомобили. Также как и у других у них были проблемы с электроникой и подвеской», — говорит он.
Из-за повышения утильсбора и санкций, ввоз автомобилей по параллельному импорту становится все более непростым и не особо выгодным. А потому в центрах, где продаются такие машины, могут изменить условия покупки.
«Уже давно невыгодно возить машины в центр до того, как найдется покупатель. Сейчас будет комфортнее работать по заказу и предоплате, чтобы не тратиться в пустую. Однако с такими проблемными цены на импортные машины вырастет на 20-25%. Разумеется это я говорю о других, „некитайских“ машинах», — рассказал «Нашему городу» представитель одного из дилерских центров в Тюмени.
С ним согласен и автоаналитик Нестеров, он предполагает, что спрос на машины, ввозимые по параллельному импорту в 2024 году станет еще ниже и покупка «забугорной» машины с салона станет привилегией лишь очень состоятельных автомобилистов.
Однако, стоит отметить, что в Тюменской области много ценителей иномарок, в частности из Японии. А потому есть вероятность того, что малый процент импортных «некитайских» машин возглавят именно автомобили этих марок.
«Традиционно по Тюменской области самые продаваемые автомобили среди иномарок, конечно же, это японцы — Toyota, Nissan. Это те машины, которые сибиряки действительно любят и ценят за надежность и простоту обслуживания», — отмечает Юрий Чистов, директор тюменского филиала FRESH.
Но, как отмечает Нестеров, сейчас китайская машина стоит столько же, сколько и японская до введения санкций, а сами «япошки» уже выросли в цене значительно и станут только дороже, а потому будущее японского автопрома в регионе стоит под вопросом.
Если с «серым» импортом все примерно ясно и там ожидаемо цены поползут вверх, то о китайских машинах ходят более приятные слухи. Несмотря на то, что китайские производители, воодушевленные высокими продажами, планируют увеличить поставки в Россию, в этом пока нет необходимости — в дилерских центрах и так отмечается избыток автомобилей из Китая.
А потому по прогнозам аналитиков, на китайские машины цены все же упадут, в частности, и из-за повышенной ключевой ставки ЦБ.
Однако на машины отечественного производства таких радужных прогнозов не строят. Как говорит автоаналитик Нестеров, авто российского производства за прошлый год подорожали на 11% и будут продолжать расти в цене.
«Однако они не станут дороже машин других производителей, потому что низкая стоимость — одно из преимуществ „АвтоВАЗА““, — говорит аналитик.
А потому откладывать покупку автомобиля специалисты не рекомендуют. Если вы планировали покупать машину в этом году то стоит поспешить.