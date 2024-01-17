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Published Сегодня, 07:54

Modified Сегодня, 07:56

Updated Сегодня, 07:56

В Тюменской области с начала 2024 года вырастут цены на импортные автомобили.

«Китаец и „Лада“ по цене японца?»: как изменилась ситуация на авторынке в 2024 году

17 января 2024, 07:54
Фото: 1MI
В Тюменской области с начала 2024 года вырастут цены на импортные автомобили.

В Тюменской области с начала 2024 года вырастут цены на импортные автомобили

В 2023 году в России было продано более 1,1 миллиона новых автомобилей, подавляющее большинство которых произведены «АвтоВАЗом» или китайскими компаниями. В Тюмени продажи этих машин превысили ожидания дилеров, а потому планы на 2024 год у них грандиозные.

Китайские авто метят в лидеры

Как показал прошлый год, в ситуации, когда импортные автомобили практически прекратили привозить в Россию, покупатели стали выбирать машины отечественного и китайского производства. Так лидером по продажам за 2023 год стали автомобили «АвтоВаза», их было продано более 352 тысяч. Однако не так сильно отстали китайцы, самые популярные марки Поднебесной Haval и Chery продали 119 и 118 тысяч автомобилей соответственно. Неплохими были в прошлом году и продажи авто марки Geely, продажи которой превысили 84 тысячи экземпляров.

«У нас рынок очень сильно переменился. На 85% выросли продажи российских машин, китайцы стали в три раза больше продавать. А машины иного производства практически исчезли. Еще и продажи оказались выше ожидаемых показателей. Поэтому прогнозировать следующих год непросто. Однако могу сказать точно, что у китайцев на наш рынок планы уверенные, а потому не исключено, что они вырвут себе место на пьедестале продаж», — говорит автоаналитик Сергей Нестеров.
Китайские автомобили станут самыми продаваемыми в 2024 году?

Так в 2024 году китайские марки Dongfeng и Voyah запустили субсидированные программы автокредитования по ставкам от 0,01% с целым рядом российских банков. Не исключено, что и они будут продаваться, так как у покупателей уже сформировалась доверие к машинам китайского производства.

«В прошлом году мы наблюдали стремительный рост предложения и спроса на автомобили китайских брендов на платформе. Это связано, прежде всего, с перераспределением российского авторынка после ухода европейских и американских брендов, а также с соотношением цены и качества автомобилей. Современные технические характеристики китайских авто повышают уровень доверия со стороны покупателей», — отметил управляющий директор «Авито Авто» Кирилл Вотяков.

К тому же, как сообщил автомеханик Даниил Белюшин, на китайские машины было не так много жалоб, как ожидалось. Несмотря на то, что эти авто не особо приспособлены к климату северных районов России, они показали себя хорошо.

«Не могу сказать, что на них жаловались больше, чем на российские, немецкие или японские автомобили. Также как и у других у них были проблемы с электроникой и подвеской», — говорит он.
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Параллельный импорт станет еще дороже

Из-за повышения утильсбора и санкций, ввоз автомобилей по параллельному импорту становится все более непростым и не особо выгодным. А потому в центрах, где продаются такие машины, могут изменить условия покупки.

«Уже давно невыгодно возить машины в центр до того, как найдется покупатель. Сейчас будет комфортнее работать по заказу и предоплате, чтобы не тратиться в пустую. Однако с такими проблемными цены на импортные машины вырастет на 20-25%. Разумеется это я говорю о других, „некитайских“ машинах», — рассказал «Нашему городу» представитель одного из дилерских центров в Тюмени.

С ним согласен и автоаналитик Нестеров, он предполагает, что спрос на машины, ввозимые по параллельному импорту в 2024 году станет еще ниже и покупка «забугорной» машины с салона станет привилегией лишь очень состоятельных автомобилистов.

Однако, стоит отметить, что в Тюменской области много ценителей иномарок, в частности из Японии. А потому есть вероятность того, что малый процент импортных «некитайских» машин возглавят именно автомобили этих марок.

«Традиционно по Тюменской области самые продаваемые автомобили среди иномарок, конечно же, это японцы — Toyota, Nissan. Это те машины, которые сибиряки действительно любят и ценят за надежность и простоту обслуживания», — отмечает Юрий Чистов, директор тюменского филиала FRESH.

Но, как отмечает Нестеров, сейчас китайская машина стоит столько же, сколько и японская до введения санкций, а сами «япошки» уже выросли в цене значительно и станут только дороже, а потому будущее японского автопрома в регионе стоит под вопросом.

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Что будет с ценами?

Если с «серым» импортом все примерно ясно и там ожидаемо цены поползут вверх, то о китайских машинах ходят более приятные слухи. Несмотря на то, что китайские производители, воодушевленные высокими продажами, планируют увеличить поставки в Россию, в этом пока нет необходимости — в дилерских центрах и так отмечается избыток автомобилей из Китая.

А потому по прогнозам аналитиков, на китайские машины цены все же упадут, в частности, и из-за повышенной ключевой ставки ЦБ.

Однако на машины отечественного производства таких радужных прогнозов не строят. Как говорит автоаналитик Нестеров, авто российского производства за прошлый год подорожали на 11% и будут продолжать расти в цене.

«Однако они не станут дороже машин других производителей, потому что низкая стоимость — одно из преимуществ „АвтоВАЗА““, — говорит аналитик.

А потому откладывать покупку автомобиля специалисты не рекомендуют. Если вы планировали покупать машину в этом году то стоит поспешить.

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